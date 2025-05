Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein weltweit führender Manager alternativer Anlagen, meldete heute die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in Mailand, des jüngsten Standorts des Unternehmens in Europa. Mit der Niederlassung wird Ares seinen Zugang zum italienischen Markt verbessern und seine Fähigkeit stärken, Kapital für seine Strategien zu beschaffen und zu investieren, insbesondere im Bereich European Direct Lending sowie auf den Plattformen Wealth Management und European Real Estate.

Diese jüngste Eröffnung bekräftigt das Engagement von Ares für einen stärker regional ausgerichteten Ansatz bei Investitionen in Europa, den das Unternehmen 2007 mit der Eröffnung einer Niederlassung in London begann und 2009 mit Niederlassungen in Paris, Frankfurt und Stockholm sowie zuletzt 2019 in Amsterdam und Madrid fortsetzte. Im Rahmen seiner Anlagestrategien, zu denen European Direct Lending und European Real Estate gehören, hat Ares bis zum 31. März 2025 mehr als 1,6 Milliarden Euro zur Unterstützung italienischer Unternehmen und Vermögenswerte bereitgestellt. Für die kommenden Jahre plant Ares eine Ausweitung dieser Aktivitäten.

Tyrone Cooney, Partner und Head of France and Southern Europe für European Direct Lending, wird seine langjährige Erfahrung mit Investitionen auf dem italienischen Markt nutzen, um den Aufbau der neuen Niederlassung zu unterstützen und ein Team hochqualifizierter Investmentexperten in Mailand zu leiten.

"In den zurückliegenden 18 Jahren hat Ares seine Präsenz in Europa strategisch ausgebaut und seine Lösungen in den Segmenten Kredit, Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Sekundärmarkt erweitert, um besser auf die evolvierenden Bedürfnisse von Managern, Unternehmen und Communitys eingehen zu können", berichtet Blair Jacobson, Co-President bei Ares. "Wir sind sehr erfreut, diesen jüngsten Schritt zur Stärkung unserer regionalen Positionierung bekannt geben zu können, der die konsequente Weiterentwicklung unserer Plattform im Einklang mit den wachsenden Chancen auf den privaten Märkten Italiens zum Nutzen von institutionellen und privaten Anlegern widerspiegelt."

"Wir sind seit jeher stolz auf unsere differenzierten Talente, starken regionalen Netzwerke und umfangreichen Ressourcen. Der neue Standort in Mailand wird auf diesem Erbe aufbauen", so Matt Theodorakis, Partner und Co-Head of European Direct Lending bei Ares. "Angesichts der wachsenden Möglichkeiten für Übernahmen mittelständischer Unternehmen, langfristige Finanzierungen und Wachstumskapital in Italien sind wir überzeugt, dass unser führendes europäisches Direktkreditgeschäft beste Chancen für eine langfristige Wertsteigerung bietet."

"In den vergangenen Jahren haben wir beobachtet, dass italienische Stakeholder privates Kapital zunehmend als attraktive Alternative zu klassischen Finanzierungsquellen wahrnehmen und akzeptieren", so Cooney. "Da lokale Unternehmer und Vermögensmanager weiterhin in dynamischen europäischen Märkten tätig sind, freuen wir uns, die Präsenz von Ares in Italien formell zu etablieren und einen besseren Zugang zu unseren flexiblen und kreativen Kapitalmarktlösungen anzubieten."

Einschließlich der Übernahme von GCP International, die am 1. März 2025 abgeschlossen wurde, verfügt Ares nun über Niederlassungen in 13 Ländern in Europa.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager alternativer Investments, der seinen Kunden in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur ergänzende primäre und sekundäre Lösungen anbietet. Unser Ziel ist es, flexibles Kapital für Unternehmen bereitzustellen und Mehrwert für unsere Stakeholder und innerhalb unserer Communitys zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit unserer Investmentgruppen streben wir konsistente und attraktive Anlagerenditen in allen Marktzyklen an. Zum 31. März 2025 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von rund 546 Milliarden US-Dollar und war in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Asien-Pazifik-Raum und Nahen Osten tätig. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.aresmgmt.com.

