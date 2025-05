Seit fast 100 Jahren gibt es die Kölner Ford-Werke, aber noch nie wurde dort gestreikt. Bis jetzt! Mit einer eintägigen Arbeitsniederlegung, die am Mittwochmorgen in Kraft getreten ist, will die IG Metall eine Korrektur des geplanten Sparkurses erwirken. Die Beschäftigten der Ford-Werke fordern vom Management substanzielle Vorschläge bei den Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag und den Schutz vor einer nicht völlig auszuschließenden Insolvenz ...

