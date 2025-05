Trump stellt Wechselkurse über Wirtschaftsdiplomatie - das verunsichert Investoren. Analyst Jens Nordvig sieht den Greenback vor einer langen Schwächephase. Die Märkte reagieren bereits.Der US-Dollar hat in dieser Woche seine Gewinne wieder abgegeben - Grund sind Spekulationen, dass Donald Trump eine schwächere US-Währung befürwortet. Laut Bloomberg könnte der US-Präsident künftig andere Länder dazu drängen, ihre Währungen im Gegenzug für Handelsabkommen mit den USA aufzuwerten. Anlass für diese Vermutungen ist ein Treffen von US- und südkoreanischen Regierungsvertretern am 5. Mai in Mailand, bei dem über Wechselkurspolitik gesprochen wurde. Der südkoreanische Won legte daraufhin um fast …