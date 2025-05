München (ots) -Ganzjahresreifen stehen in Deutschland hoch im Kurs - besonders bei städtischen Fahrern, aber auch auf Landstraßen sind die vielseitigen Reifen beliebt. Das zeigt eine Studie, die der nordische Premium-Reifenhersteller Nokian Tyres anlässlich der Markteinführung seines neuesten Ganzjahresreifens Seasonproof 2 durchgeführt hat.Die Zeiten, in denen Ganzjahresreifen nur etwas für den Zweitwagen waren, sind vorüber: Fast die Hälfte der Befragten Ganzjahresreifennutzer (43 Prozent) stattet inzwischen ihr Hauptfahrzeug mit Ganzjahresreifen aus - ein Anstieg gegenüber den 39 Prozent im Jahr 2020. Besonders Autofahrer, die hauptsächlich in der Stadt und auf Landstraßen unterwegs sind, bevorzugen Ganzjahresreifen. Das spiegelt sich auch in der regionalen Verbreitung wider: Im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen sind Ganzjahresreifen mit Abstand am beliebtesten.Reifenwechsel, Flexibilität und milde Winter: Deshalb sind Ganzjahresreifen gefragtLaut der Umfrage sind Ganzjahresreifen für zwei Drittel der befragten Nutzer (70 Prozent) aufgrund des Klimawandels und den damit einhergehenden, zunehmend milderen Wintern eine attraktive Alternative zu saisonalen Reifen. Was sie besonders schätzen: die Flexibilität, bei jedem Wetter mobil und sicher unterwegs zu sein, ohne sich Gedanken über den nächsten Reifenwechsel machen zu müssen. Ganz gleich, ob plötzlicher Schneefall oder sommerlicher Starkregen - Allwetterreifen geben Sicherheit zu jeder Jahreszeit. Insbesondere die Sicherheit bei winterlichen Bedingungen - bleibt nach wie vor eine Priorität.Ein weiteres klares Signal: 65 Prozent der befragten Ganzjahresreifennutzer empfinden den saisonalen Reifenwechsel als lästig - für viele ist genau das der ausschlaggebende Grund, sich für Allwetterreifen zu entscheiden. Und auch unter denen, die bisher noch keine Ganzjahresreifen fahren, sorgt die Aussicht auf weniger Aufwand für wachsendes Interesse. Noch überzeugender ist jedoch das sichere Gefühl, bei ersten winterlichen Temperaturen im Herbst bereits optimal gerüstet zu sein.Bei der Entscheidung für den nächsten Reifensatz achten Autofahrer jedoch nicht nur auf Sicherheit und Komfort. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Besonders im Fokus stehen dabei Kraftstoffeffizienz, Recyclingfähigkeit sowie der Einsatz erneuerbarer und recycelter Materialien. Viele Befragte legen zudem Wert auf einen möglichst geringen CO2'-Fußabdruck bei der Herstellung.Einmal Ganzjahresreifen - immer Ganzjahresreifen: So zufrieden sind die NutzerWeitere Verbesserungen hinsichtlich Verbrauch, Langlebigkeit, Abrollgeräuschen und Anschaffungspreis - das wünschen sich Nutzer in Zukunft von ihren Ganzjahresreifen. Insgesamt sind sie jedoch von ihrer Wahl überzeugt: Ganze 93 Prozent der Befragten äußerten Zufriedenheit mit ihrer Reifenwahl und tendieren dazu, beim nächsten Reifenkauf erneut Ganzjahresreifen zu wählen. Für 70 Prozent steht bereits fest, dass sie auch zukünftig auf Ganzjahresreifen unterwegs sein werden."Die Ergebnisse unserer Studie zeigen deutlich: Allwetterreifen sind längst kein kurzfristiger Trend mehr, sondern fest etabliert im Markt. Besonders die hohe Zufriedenheit und Treue der Nutzer bestätigen uns darin, dass sich die Nachfrage langfristig weiter zugunsten leistungsstarker und sicherer Ganzjahresreifen entwickeln wird", so Sabine Milewski, Marketing Director Central Europe bei Nokian Tyres. "Mit unserem neuen Ganzjahresreifen Seasonproof 2 werden wir diesem Bedarf gerecht."Der neue Nokian Tyres Seasonproof 2 - ganzjähriges Fahren neu definiertMit dem neuen Nokian Tyres Seasonproof 2 bringt der Hersteller einen leistungsstarken Ganzjahresreifen auf den Markt, der genau diesen Anforderungen gerecht wird: Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und ganzjährige Verlässlichkeit - selbst bei wechselnden Wetterbedingungen. Der Reifen besteht bis zu 38 Prozent aus erneuerbaren, recycelten und ISCC PLUS-zertifizierten Materialien** und wird in der weltweit ersten CO2'-neutralen Reifenfabrik von Nokian Tyres in Rumänien gefertigt. Ausgezeichnet mit der TÜV SÜD Premium Tire Test Mark, bestätigt der Seasonproof 2 seine herausragende Qualität und Performance im Vergleich zu anderen Premiumprodukten.*** Auch im unabhängigen Vergleichstest von tyrereviews.com konnte der neue Nokian Tyres Seasonproof 2 bereits überzeugen und setzte sich gegen sechs Wettbewerber durch.**** Die Produktlinie ist für Endverbraucher ab der zweiten Jahreshälfte 2025 in zahlreichen Dimensionen erhältlich. Alle Ausführungen tragen das Schneeflockensymbol (3PMSF), das ihre Wintertauglichkeit belegt.*Ganzjahresreifen-Umfrage 2025. Die Daten basieren auf einer Online-Umfrage, die zwischen Dezember 2024 und Januar 2025 vom Marktforschungsunternehmen YouGov für Nokian Tyres durchgeführt wurde. Die Umfrage wurde in vier Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien und Polen) mit einer Stichprobe von 300 Pkw-Fahrern aus jedem Land durchgeführt.**Der genaue Prozentsatz hängt von der Reifengröße und dem Reifendesign ab. Nokian Tyres Seasonproof 2 enthält bis zu 38 % recycelte und erneuerbare Rohstoffe, von denen 2 % nach dem ISCC PLUS Massenbilanzansatz aus biobasierten, biozirkulären und/oder zirkulären Rohstoffen zertifiziert sind. Die typische Abweichung zwischen den Reifengrößen beträgt etwa 1 %. Nokian Tyres reduziert den Anteil an fossilen Rohstoffen in Reifen, indem ISCC PLUS-zertifizierte Materialien verwendet werden und kontinuierlich an neuen recycelten und erneuerbaren Alternativen geforscht wird.***Geprüft durch TÜV SÜD Product Service GmbH im Februar 2025 im Auftrag von Nokian Tyres. Reifengröße: 205/55R16 94 V XL; Testfahrzeuge: Audi A3 35 TDI, VW Golf VIII GTI; Testorte: Hakka Ring (ES), Weiße Hölle (FI); Bericht Nr. 713351940. Verglichen mit 4 Premium-Wettbewerbern: BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6, GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3, MICHELIN CROSSCLIMATE 2 und PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3. TÜV SÜD ist eine unabhängige Organisation, die weltweit Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen durchführt.****Unabhängiger Test von Jonathan Benson auf tyrereviews.com, veröffentlicht am 05.05.2025. Getestete Reifengröße 235/55 R18. https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/Best-SUV-All-Season-Tyres-for-2025.htmLINKSNokian Tyres Seasonproof 2: https://www.nokiantyres.de/ganzjahresreifen/nokian-tyres-seasonproof-2/Laden Sie die Produktveröffentlichung mit allen technischen Informationen, Fotos und Videos herunter: https://ots.de/KzTZ6TNokian Tyres hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt sicherer zu machen, indem wir Reifen und ihre Herstellung immer wieder verbessern und neu denken - für sicheres Fahren, Arbeiten und Leben, heute und in der Zukunft. Inspiriert durch unser skandinavisches Erbe produzieren wir Premium-Reifen für Pkw, Lkw und schwere Maschinen, wobei die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten steht. Unsere Vianor-Handelskette bietet Reifen- und Auto-Services an. Wir sind rund 3.800 Mitarbeitende und haben 2024 einen Nettoumsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt. Gemeinsam führen wir die Reise zu smarterem Fahren für Menschen und Unternehmen an. Nokian Tyres ist an der Nasdaq Helsinki notiert. Weitere Informationen: www.nokiantyres.de, company.nokiantyres.com