Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte auf hohem Niveau Verluste eingefahren. Aus China gab es am Mittwoch schwache Daten zur Kreditvergabe, das drückte auf die Kurse. Ansonsten standen keine marktbewegenden Konjunkturzahlen auf der Agenda. Die Saison der Quartalsbilanzen nähert sich ihrem Ende und verliert als Impulsgeber an Gewicht. Zum Thema Importzölle gab es nichts kursbewegend Neues.So verlor der Leitindex Dax 0,47 Prozent auf 23.527,01 Punkte. Der Dax hielt sich aber in Reichweite des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...