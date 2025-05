EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Planmäßiges Auftaktquartal für Deutsche EuroShop - neue Impulse durch Investitionen



14.05.2025 / 18:00 CET/CEST

Planmäßiges Auftaktquartal für Deutsche EuroShop - neue Impulse durch Investitionen Operative Kennzahlen leicht rückläufig

Spätes Osterfest sorgt für saisonale Effekte

Eröffnung des neuen "Food Garden" im Main-Taunus-Zentrum

Jahresprognose bestätigt

Dividendenvorschlag 1,00 € je Aktie

Hamburg, 14. Mai 2025 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop (DES) ist plangemäß in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. "Unsere operativen Kennzahlen entwickelten sich im ersten Quartal im Rahmen unserer Erwartungen", erläutert Hans-Peter Kneip, Vorstand der Deutsche EuroShop. "Saisonale Effekte wie der späte Ostertermin beeinflussten zwar das Kundenverhalten, sollten sich aber im zweiten Quartal positiv auswirken." Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Besucherfrequenz in den 21 Shoppingcentern des DES-Portfolios um 3,4% zurück, die Umsätze der Mieter reduzierten sich um ebenfalls 0,4%. Der Konzernumsatz stieg leicht um 0,4% auf 66,3Mio.€, dank einer im Vergleich zum Vorjahresquartal höheren Vermietungsquote infolge fertig gestellter Modernisierungsmaßnahmen und neu abgeschlossener Mietverträge. Gleichzeitig erhöhte sich das operative Aufwandsniveau in den Centern, wodurch das Nettobetriebsergebnis (NOI) um 1,2 % auf 53,1Mio.€ zurückging. Das EBIT sank um 1,7% auf 53,4Mio.€, das EBT (ohne Bewertung) reduzierte sich infolge höherer Zinsaufwendungen um 6,4% auf 39,7Mio.€. Das Konzernergebnis verringerte sich um 2,6% auf 31,9Mio.€. Die operativen Kennzahlen EPRA Earnings und FFO lagen mit jeweils 0,51 € je Aktie unter dem Niveau des Vorjahresquartals (0,57 € bzw. 0,55 €). Neueröffnung im Main-Taunus-Zentrum als Meilenstein Ein besonderes Highlight war die Fertigstellung und Eröffnung des neuen "Food Garden" im Main-Taunus-Zentrum am 10. April 2025. Das rund 9.000m² große Gastronomieareal wurde nachhaltig in Holzbauweise errichtet und wertet eines der umsatzstärksten Shoppingcenter Deutschlands mit acht Restaurants und abwechslungsreichen kulinarischen Konzepten deutlich auf. Die Resonanz von Kunden und Mietern auf das neue Angebot ist durchweg positiv. Jahresprognose bestätigt Vor dem Hintergrund der planmäßigen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 bestätigt die Deutsche EuroShop ihre im März veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr: Umsatz: 268 bis 276 Mio. €

EBIT: 209 bis 217 Mio. €

EBT ohne Bewertungsergebnis: 150 bis 158 Mio. €

FFO: 145 bis 153 Mio. € bzw. 1,91 bis 2,02 € je Aktie Hauptversammlung Ende Juni in Hamburg Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der ordentlichen Hauptversammlung, die am 27. Juni 2025 als Präsenzveranstaltung in Hamburg stattfinden soll, eine Dividende in Höhe von 1,00€ je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen. Dabei behält sich die Verwaltung jedoch vor, diesen Vorschlag anzupassen, falls sich durch die Schaffung weiterer Liquidität eine höhere Dividende als möglich und zweckmäßig erweisen sollte.

Vollständige Quartalsmitteilung Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/ir

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.

Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. € 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024 +/- Umsatzerlöse 66,3 66,0 0,4 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 53,1 53,8 -1,2 % EBIT 53,4 54,4 -1,7 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 39,7 42,4 -6,4 % EPRA2 Earnings 38,5 43,3 -11,1 % FFO 38,3 41,8 -8,4 % Konzernergebnis 31,9 32,7 -2,6 % in € 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024 +/- EPRA2 Earnings je Aktie 0,51 0,57 -8,9 % FFO je Aktie 0,51 0,55 -7,3 % Ergebnis je Aktie 0,42 0,43 -2,3 % Gewichtete Anzahl der gewinnberechtigten Stückaktien6 75.743.854 76.377.874 -0,8 % in Mio. € 31.03.2025 31.12.2024 +/- Eigenkapital3 2.178,2 2.145,7 1,5 % Verbindlichkeiten 2.195,4 2.218,7 -1,0 % Bilanzsumme 4.373,6 4.364,4 0,2 % Eigenkapitalquote in %3 49,8 49,2 LTV-Verhältnis in %4 38,5 39,2 EPRA2 LTV in %5 40,2 41,1 Liquide Mittel 221,7 212,4 4,4 % 1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen)

5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

6 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien berücksichtigt (in der Vergleichsperiode zeitgewichtet) die erworbenen eigenen Aktien.



