Berlin (ots) -Der Deutsche Apothekerverband (DAV) vergibt den Deutschen Apotheken-Award (DAA) 2025 nach Hessen, Berlin und Baden-Württemberg. Bei der fünften Auflage dieses bundesweit ausgeschriebenen Preises hatten sich 36 Projekte aus ganz Deutschland beworben. Seit 2015 würdigt der DAV das herausragende Engagement von Apotheken, die sich besonders kreativ und innovativ auf die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten vor Ort einstellen. Die feierliche Preisverleihung fand heute beim DAV-Wirtschaftsforum in Berlin statt.Der erste Preis geht an die Heegbach-Apotheke in Erzhausen (Hessen) für das Projekt "Erzhäuser Gesundheits- und Pflegenetzwerk", bei dem der Mensch im Zentrum des demographischen Wandels steht. Den zweiten Platz belegt die Medios-Apotheke aus Berlin mit ihrer "Präventionsstrategie - Ein ganzheitlicher Ansatz für mehr Gesundheit und Lebensqualität", bei der eine umfassende Ernährungsberatung auch Lebensgewohnheiten und Stressniveau berücksichtigt. Platz drei erreicht die Vital-Apotheke aus Bad Saulgau (Baden-Württemberg) mit ihrem Projekt "Bassd scho! - Die Apotheke als Gesundheits-Erlebniswelt", in dem per Print-Mailing-Aktion vor allem junge Bluthochdruckpatienten mit den Angeboten der Apotheke vertraut gemacht werden sollen. Der erste Preis ist mit 4.000 Euro dotiert, der zweite Preis mit 2.000 Euro und der dritte Preis mit 1.000 Euro."Der Deutsche Apotheken-Award zeichnet zukunftsweisende Projekte mit echtem Patientennutzen aus - und dazu gratulieren wir den prämierten Apothekenteams ganz herzlich", sagt DAV-Vizevorsitzende Anke Rüdinger, die zugleich Vorsitzende der Jury für den DAA 2025 war: "Die hohe Zahl der Bewerbungen, aber auch das hohe Niveau der Projekte zeigt, dass die Apotheken viele gute Ideen haben und diese auch umsetzen - trotz enormer Alltagsbelastungen durch Lieferengpässe oder Personalmangel. Während sich viele Bewerbungen vor zwei Jahren noch um die Coronavirus-Pandemie drehten, sehen wir jetzt ein sehr breites Spektrum an Leistungen für Patientinnen und Patienten. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind echte Vorbilder für eine moderne, kompetente und persönliche Arzneimittelversorgung."Mehr Informationen auf www.deutscher-apotheken-award.de