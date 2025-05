DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Quartalszahlen geben den Takt vor

DOW JONES--Nach einem Start im Plus haben die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte mit leichten Abschlägen den Handel beendet. Impulse für Einzelwerte lieferte erneut die Berichtssaison. Für leichte Verstimmung sorgten am Vormittag Aussagen von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel. Dieser hat sich noch nicht entschieden, ob er im Juni für oder gegen eine Leitzinssenkung stimmen wird. Bisher wurde an der Börse fest davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank im kommenden Monat die Zinsen ein weiteres Mal um 25 Basispunkte senken wird. Begleitet wurden die Aussagen von einem fester tendierenden Euro. Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 23.527 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verlor 0,2 Prozent auf 5.403 Punkte.

Schwach notierten die Aktien aus dem Gesundheitssektor, der Sub-Index im Stoxx-600 verlor 1,5 Prozent. Mit Minus 10,4 Prozent war hier Bayer der mit Abstand schwächste Wert. Dem Konzern weht wohl der politische Gegenwind in den USA ins Gesicht. Dort will Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Pestizide als mögliche Ursache für Gesundheitsprobleme in den USA kennzeichnen lassen.

Hapag-Lloyd top - Tui nicht

Beim Logistiker Hapag-Lloyd ging es um 12,2 Prozent nach oben. Hier überwogen zwar die Unsicherheiten um die Entwicklungen im US-China-Zollstreit und erschweren den Ausblick. Die erwartete Erholung auf der China-USA-Route treibt aber die Branche weiter. Tui fielen um 10,9 Prozent. Der Touristikkonzern rutschte im zweiten Geschäftsquartal 2024/25 tiefer in die roten Zahlen.

Im DAX standen unter anderem Eon im Fokus. Der Versorger startete mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis gut in das Jahr und legte damit eine solide Grundlage für die Zielerreichung 2025. Die Analysten der DZ Bank sehen zudem die Ziele für 2025 und 2028 als gut erreichbar an, eine weitere Erhöhung der mittelfristigen Ziele sei möglich. Die Aktien legten um 2 Prozent zu. Daimler Truck gewannen 2,7 Prozent. Das Segment Truck verbuchte laut Analyst Nick Housden von RBC Capital Markets trotz der Senkung der Gesamtjahresprognose bemerkenswert gute Erstquartalszahlen.

Bei Brenntag lagen die Geschäftszahlen indes unter den Erwartungen, hier ging es 2 Prozent abwärts. Die Prognose hat der Konzern in den unteren Bereich der bisherigen Spanne angepasst. Grund seien vor allem Währungseffekte.

Beim Getriebehersteller Renk (-5,1%) lagen die Geschäftszahlen im erwarteten Rahmen. Nachrichtlich im Fokus stand hier der Streit unter den Aktionären: Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS hat den Finanzinvestor Triton auf die Herausgabe eines Aktienpakets an Renk verklagt.

Auch europäische Werte nach Zahlen volatil

Beim französischen Zughersteller Alstom belastete trotz guter Geschäftszahlen die Kritik am Ausblick. So habe der freie Cashflow im zweiten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, liege aber beim Ausblick unter Konsens, hieß es von JP Morgan. Die Aktien brachen um 17,3 Prozent ein.

Bei Burberry ging es dagegen um 17 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat weiter mit der Absatzkrise in der Luxus-Branche zu kämpfen und befindet sich im Umbau. Auf Sicht des Gesamtjahres brach der Privatkundenumsatz auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent ein. Rund 1.700 der über 9.000 Stellen sollen gestrichen werden. Die Analysten von RBC nannten die Neuaufstellung jedoch richtig.

ABN Amro schlossen in Amsterdam mit plus 5,5 Prozent. Von JP Morgan hieß es, die Zahlen seien solide ausgefallen. Der Vorsteuergewinn habe 4 Prozent über Erwartung gelegen, die Kapitalstärke sei mit 14,7 Prozent besser als erwartet ausgefallen. Unter dem Strich dürften die Konsenserwartungen an den Gewinn je Aktie im einstelligen Prozentbereich steigen.

Pfisterer feierte ein starkes Börsendebüt in Frankfurt. Der erste Kurs lag bei 30 Euro und damit 11,1 Prozent über dem Ausgabepreis von 27 Euro. Bei 30,11 Euro ging die Aktie aus dem Handel - ein Plus von 11,5 Prozent zum Ausgabekurs.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* ESTX 50 PR.EUR 5.403,44 -0,2% +10,6% Stoxx-50 4.495,56 -0,3% +4,7% Stoxx-600 543,88 -0,2% +7,4% XETRA-DAX 23.527,01 -0,5% +18,7% CAC-40 Paris 7.836,79 -0,5% +6,7% AEX Amsterdam 929,24 +0,2% +5,6% ATHEX-20 Athen 4.440,40 +0,1% +24,3% BEL-20 Bruessel 4.387,62 -0,2% +3,1% BUX Budapest 95.473,35 +1,4% +18,7% OMXH-25 Helsinki 4.694,64 -0,0% +8,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.737,04 -0,3% -17,1% PSI 20 Lissabon 7.176,41 -0,2% +12,7% IBEX-35 Madrid 13.840,20 +0,5% +18,8% FTSE-MIB Mailand 40.356,68 0,0% +17,2% OBX Oslo 1.450,47 +0,6% +8,4% PX Prag 2.177,48 +0,6% +23,0% OMXS-30 Stockholm 2.517,96 -0,4% +1,8% WIG-20 Warschau 2.831,42 -0,6% +30,0% ATX Wien 4.445,19 +1,1% +20,1% SMI Zuerich 12.132,19 -0,3% +4,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:14 % YTD EUR/USD 1,1205 +0,2% 1,1188 1,1187 +8,1% EUR/JPY 164,19 -0,5% 165,00 164,54 +1,3% EUR/CHF 0,9409 +0,2% 0,9391 0,9391 +0,4% EUR/GBP 0,8424 +0,2% 0,8407 0,8412 +1,7% USD/JPY 146,53 -0,7% 147,49 147,09 -6,3% GBP/USD 1,3301 -0,0% 1,3308 1,3299 +6,3% USD/CNY 7,1992 +0,1% 7,1928 7,2012 -0,2% USD/CNH 7,2057 +0,1% 7,1971 7,2118 -1,9% AUS/USD 0,6445 -0,4% 0,6469 0,6471 +4,5% Bitcoin/USD 103.508,45 -0,8% 104.367,70 103.850,25 +11,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,22 63,62 -0,6% -0,40 -11,5% Brent/ICE 66,11 66,6 -0,7% -0,49 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3182,27 3250,55 -2,1% -68,28 +23,8% Silber 28,80 29,43 -2,1% -0,63 +5,4% Platin 879,33 887,58 -0,9% -8,25 +1,4% Kupfer 4,59 4,68 -1,9% -0,09 +13,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

