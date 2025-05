Der New Yorker Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht zugelegt. Technologiewerte setzten ihren Vortagesschwung mit moderaterem Tempo fort. Die KI-Fantasie in den Golfstaaten angesichts des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Region und damit verbundene Aufträge für die Wirtschaft ist das zentrale Thema. KI-Aktien wie Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) und Super Micro standen hoch im Kurs bei Anlegern. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann im frühen Handel 0,17 Prozent auf 21.233 Punkte. ...

