Neue Forschungsergebnisse geben Aufschluss darüber, warum die meisten Unternehmen den Anschluss verlieren und was erforderlich ist, um das volle Potenzial der generativen KI auszuschöpfen.

Generative KI (Gen AI) revolutioniert unsere Arbeitsprozesse. Unternehmen, die die Modernisierung ihrer digitalen Arbeitsplätze hinauszögern, riskieren daher, den Anschluss zu verlieren. Der aktuelle globale Forschungsbericht von Lenovo, Igniting Real Workplace Transformation, zeichnet ein ernüchterndes Bild: Die Unternehmen erkennen zwar die Chancen, die Gen AI bietet, doch die meisten von ihnen haben noch keine konkreten Maßnahmen ergriffen.

Laut einer Umfrage, die mit 600 IT-Führungskräften durchgeführt wurde, glauben über 80 von ihnen, dass generative KI Arbeitsprozesse nachhaltig verändern wird. Allerdings haben nur 39 der Befragten angegeben, dass sie derzeit aktiv an der Transformation ihrer Arbeitsplätze arbeiten. Noch bemerkenswerter ist, dass 89 von ihnen überzeugt sind, dass es für die volle Ausschöpfung des Potenzials von KI weit mehr als nur die Einführung neuer Tools braucht ihrer Meinung nach ist vielmehr eine grundlegende Neugestaltung des digitalen Arbeitsplatzes erforderlich.

Eine echte Transformation des Arbeitsplatzes bedeutet, die Art und Weise neu zu denken, wie Menschen, Technologien und Prozesse im Rahmen einer gemeinsamen Vision für Innovation und Wachstum zusammenspielen.

"Unternehmen, die eine klare, personalisierte Vision für die Transformation definieren und entschlossen danach handeln werden diejenigen sein, die das volle Potenzial von Gen AI ausschöpfen können", so Rakshit Ghura, Vice President und General Manager, Digital Workplace Solutions, Lenovo.

"Transformation ist nicht länger ein Ziel für die Zukunft, sie ist schon heute eine Notwendigkeit. Diejenigen, die dabei vorangehen, werden nicht nur den Arbeitsalltag neu definieren, sondern auch die sich eröffnenden Möglichkeiten für ihre Mitarbeiter und ihr Unternehmen."

Der Bericht beschreibt die größten Herausforderungen, die den Fortschritt bei der Transformation hin zum digitalen Arbeitsplatz behindern. Er bietet einen verständlichen, strategischen Fahrplan, der Unternehmen dabei unterstützt, die Implementierung zu beschleunigen, Komplexität zu überwinden und den vollen Wert zu erschließen, den generative KI bietet.

Der Arbeitsplatz der Zukunft: Ein evolutionärer Fortschritt

Wie könnte das in der Praxis aussehen? Bei der Zukunft der Arbeit geht es nicht nur um die Einführung neuer Tools, im Mittelpunkt steht vielmehr die Erschließung neuer Möglichkeiten. Stellen Sie sich einen digitalen Arbeitsplatz vor, an dem:

Hochgradig personalisierte Gen-AI-Tools Abläufe im Arbeitsalltag optimieren, indem sie Aufgaben vereinfachen, Zeitverluste reduzieren und die Konzentration steigern

Der IT-Support nahtlos und intuitiv funktioniert

Sicherheit und Skalierbarkeit automatisch im Hintergrund sichergestellt werden

Jeder Mitarbeiter befähigt wird, mit anderen zusammenzuarbeiten, kreativ zu sein und Innovationen zu entwickeln

Genau diese Evolution will Lenovo mit Work Reborn eine Zukunft, in der durch ein völlig neues Verständnis von Arbeit zufriedenere Mitarbeiter und bessere Geschäftsergebnisse erzielt werden. Igniting Real Workplace Transformation von Lenovo ist eine wertvolle Informationsquelle für Entscheidungsträger, die bereit sind, ihre Visionen in die Tat umzusetzen und den Weg in eine dynamischere Ära der Arbeit zu ebnen.

Laden Sie jetzt den kompletten Bericht Igniting Real Workplace Transformation herunter.

