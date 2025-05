EQS-Media / 14.05.2025 / 19:10 CET/CEST

Die Luigs Real Estate Equity GmbH, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Luigs Real Estate GmbH, hat die Liegenschaft Waldstraße 49-63 in Nauheim, Kreis Gross-Gerau erworben. Bei der Verkäuferin handelt es sich um die City Liegenschaften Frankfurt GmbH. Der Kaufpreis bewegt sich im unteren zweistelligen Millionenbereich. Die Immobilie umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 7.500 m², verteilt auf 69 Einheiten, davon 40 Wohn- und 29 Gewerbeeinheiten. Ausschlaggebend für den Ankauf waren die zentrale Lage mit hervorragender Anbindung an Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet, der ausgewogene Mieter-Mix mit einem hohen Wohnanteil sowie soliden Gewerbemietern - darunter mehrere Arztpraxen und einer Apotheke. "Die Luigs Real Estate Equity GmbH ist auf den professionellen Handel mit Anlageimmobilien spezialisiert. Die Liegenschaft wird strategisch am Markt als Investmentangebot für lokale und überregionale Investoren positioniert werden." der Geschäftsführer Joachim Luigs

Die Luigs Real Estate Group ist eine privat geführte Investmentgesellschaft in den Bereichen Real Estate, Development und Retail. Die Gesellschaft besitzt und realisiert Immobilien in den Toplagen von Frankfurt am Main sowie im mittelhessischen Raum. Im Fokus des Unternehmens stehen weitere Wohn- und Gewerbeinvestments mit einem geplanten Ankaufsvolumen von ca. 100 Mio Euro.

Luftaufnahme, Waldstraße 49-63

