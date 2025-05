Ethereum Rallye setzt sich fort: 3 Gründe für weiteres Aufwärtspotenzial

Am Kryptomarkt herrscht Aufbruchstimmung. Nach Monaten der Unsicherheit erleben Kryptowährungen ein Comeback, wie man es zuletzt beim Wahlsieg von Donald Trump gesehen hat. Die Kurse steigen stark an, wobei vor allem Altcoins die Rallye dominieren. Besonders Ethereum ($ETH) hat mit seinem Anstieg um über 50% innerhalb weniger Tage die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich gezogen. Mehrere Faktoren deuten darauf hin, dass das erst der Anfang sein könnte.

Institutionelles Kapital fließt verstärkt in Ethereum

Ein bullishes Signal liefert der Blick auf die Kapitalströme bei den Krypto-ETFs. Während es bei den Bitcoin-ETFs gestern zu Abflüssen kam, verzeichneten die neuen Spot Ethereum ETFs wieder Zuflüsse. Das zeigt, dass institutionelle Anleger beginnen, sich verstärkt auf Ethereum zu konzentrieren.

Sollten die Kapitalzuflüsse in die Ethereum-ETFs anhalten oder sich sogar noch verstärken, könnte das eine weitere massive Kursrallye auslösen. Immerhin bringen institutionelle Investoren, die die ETFs nutzen, das große Geld in den Markt. Die Voraussetzungen dafür waren lange nicht mehr so gut wie jetzt.

Verknappung des ETH-Angebots treibt den Kurs

Parallel zu den bullischen Charts sinkt das verfügbare Angebot an Ethereum. Seit dem Pectra-Upgrade ist die Transaktionsaktivität auf der Blockchain massiv angestiegen, was zur Folge hat, dass mehr $ETH geburnt wird. Wie On-Chain-Daten zeigen, wurden innerhalb von nur 24 Stunden über 118.000 $ETH durch Transaktionsgebühren vernichtet.

Das deflationäre Angebot sorgt dafür, dass bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage der Kurs schneller steigen kann. Sollte diese Entwicklung anhalten, könnte der Ethereum-Kurs seine Rallye schnell fortsetzen und neue Höchststände erreichen.

Solaxy Presale zieht massive Investitionen an

Während Ethereum stark performt, rückt auch ein neuer Altcoin in den Fokus der Investoren. Solaxy ($SOLX) bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana an den Start. Ein Schritt, der das Solana-Ökosystem deutlich verbessern könnte.

Solana machte sich früh einen Namen als Ethereum-Killer, kämpft jedoch immer wieder mit Netzwerkausfällen und abgebrochenen Transaktionen bei hoher Auslastung. Genau hier setzt Solaxy an. Die Layer 2 soll die Haupt-Blockchain entlasten, schnellere Transaktionen ermöglichen und ein neues, leistungsfähiges Ökosystem für Token und dApps schaffen. Aktuell befindet sich der $SOLX-Token noch im Presale und die Nachfrage explodiert bereits. In kurzer Zeit wurden Token im Wert von über 35,5 Millionen Dollar verkauft, was Solaxy zu einem der erfolgreichsten ICOs der Krypto-Geschichte macht.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.