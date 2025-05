XRP Kursexplosion: Analysten sehen Potenzial für Anstieg auf 10-20 US-Dollar

Seit dem massiven Kursanstieg im November/Dezember tritt der Kurs von XRP auf der Stelle. Doch laut aktuellen Analysteneinschätzungen kann die drittgrößte aller Kryptowährungen bald im Kurs auf über 10 US-Dollar steigen - eine Vervielfachung vom aktuellen Niveau. Tatsächlich ist der Preis der Kryptowährung zuletzt eher seitwärts gelaufen und kommt aus einer Korrektur, aber mehrere Experten sehen nun Potenzial für einen deutlichen Kurssprung.

Marktdominanz als Schlüsselfaktor für XRP-Kursentwicklung

Der Analyst DK64Trades schrieb auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass der Kurs bis zum Ende des aktuellen Bullenzyklus zweistellige Niveaus erreichen könnte. Als Begründung nannte er den historischen Vergleich der Marktdominanz. Denn während XRP im letzten Zyklus 2018 ein Gewicht von 33 Prozent im Krypto-Space auswies, waren es zuletzt nur noch fünf Prozent.

Da sich die Kursentwicklung von 2024/25 mit der von 2018 kaum unterscheidet, rechnet DK64Trades damit, dass die Dominanz noch deutlich anziehen dürfte. Konkret rechnete er vor, dass Ripple in seinem Szenario bei einer Marktdominanz von 33 Prozent eine Marktkapitalisierung von 1,03 Billionen US-Dollar erreichen würde. Dies entspricht einem Kursniveau je Coin von 17,80 US-Dollar und wäre vom aktuellen Niveau ein Anstieg von 612 Prozent.

Weitere Analysen stützen die bullische Prognose

Einen ähnlichen Ansatz nutzte kürzlich Sistine Research in einer anderen Studie, um einen Kursanstieg zu begründen. Das Analystenhaus sprach davon, dass die Dominanz von XRP von aktuell fünf Prozent auf zwölf bis 32 Prozent anwachsen könnte. Die Basis dieser Analyse ist übrigens nicht die Kursentwicklung im Bull Run 2018, sondern 2014.

Laut Sistine Research soll durch einen Anstieg der Dominanz ein Kursanstieg bei XRP um das Drei- bis Achtfache möglich sein. Im besten Fall würde das einem Kursniveau von 20 US-Dollar entsprechen, im schlechtesten wären es immerhin 7,50 US-Dollar. Dementsprechend sind viele Marktbeobachter optimistisch, dass es mit dem Kurs von XRP in diesem Bullenzyklus noch deutlich nach oben gehen kann. Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent damit gerechnet, dass XRP noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht.

