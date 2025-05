XRP Kursanalyse: Potenzial und Grenzen in 2025

Nach einem Kursanstieg von 19% notiert XRP inzwischen über 2,50 US-Dollar. Damit rücken ambitionierte Preisziele wie 10 oder sogar 100 US-Dollar wieder in die Fantasie der Anleger. Der langjährige Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC ist beendet. Das Gericht hat entschieden, dass XRP kein Wertpapier ist, was institutionellen Investoren mehr Sicherheit gibt und den Weg für neue Partnerschaften freigemacht hat.

Aktuelle Marktlage und technische Analyse

Im Gegensatz zu vielen anderen Altcoins zeigte sich XRP im Frühjahr 2025 vergleichsweise stabil. Der Kurs fiel im April zwar kurzfristig auf 1,79 US-Dollar, konnte sich aber rasch wieder über die Marke von 2 Dollar erholen. Viele Anleger scheinen Rücksetzer gezielt zum Nachkaufen zu nutzen - ein Verhalten, das vor allem bei etablierten Coins wie Bitcoin beobachtet wird.

Auch die bislang enge Korrelation zwischen Bitcoin und XRP scheint sich zu lockern. In den letzten Wochen bewegte sich XRP teils unabhängig von der Bitcoin-Entwicklung, was ein Zeichen sein könnte, dass der Markt die Eigenständigkeit der Blockchain stärker berücksichtigt. Analysten sehen mittelfristig Potenzial für einen Anstieg auf 10 US-Dollar, wobei das bisherige Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar liegt und selbst in der aktuellen Marktphase noch nicht erreicht wurde.

Solaxy: Vielversprechender Presale als Alternative

Während XRP in naher Zukunft womöglich noch Potenzial für eine Kursverdopplung oder -verdreifachung bietet, suchen aktive Trader im bullischen Umfeld Chancen auf x10 oder mehr. Das Projekt Solaxy ($SOLX) wird hier immer wieder genannt, da es die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringt und damit eine wichtige Lücke schließen könnte.

Im laufenden Presale wurden bereits über 35,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Anleger haben aktuell noch die Möglichkeit, den nativen Token $SOLX im Presale zu erwerben - bevor der Coin an Kryptobörsen gehandelt wird. Die Chancen auf einen starken Start an den Börsen stehen gut, da frühe Investoren in der Regel nur begrenzte Verkaufsvolumen erhalten und so der Preisdruck anfangs niedrig bleibt.

