HomeToGo veröffentlicht Q1/25 Ergebnisse: Moderates ~6%-Wachstum der Buchungserlöse kombiniert mit signifikantem Wachstum des Auftragsbestands von >20% YoY. Positiver Gesamtausblick zur Bestätigung der GJ/25 Prognose trotz makroökonomischer Herausforderungen Luxemburg, 14. Mai 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Trotz der vielfältigen makroökonomischen Herausforderungen für die Reisebranche in Q1/25, ist HomeToGo weiterhin gut positioniert, um das geplante Wachstum in 2025 zu erreichen. Das Unternehmen verzeichnete ein moderates Wachstum der Buchungserlöse von 5,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf ein neues Allzeithoch von €88,1 Mio., angetrieben durch eine starke Nachfrage in Europa außerhalb der DACH-Region. Die allgemeine Nachfrage nach Reisen fiel in Deutschland hingegen ausgesprochen zurückhaltend aus, was im Wesentlichen auf die vorgezogene Bundestagswahl im Februar und die damit einhergehenden Unsicherheiten zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand der Buchungserlöse erreichte mit €92,3 Mio. ebenfalls einen Rekordwert, was einen Anstieg von 20,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum bedeutet und eine gute Visibilität für den Rest des GJ/25 bietet. Angesichts der derzeitigen Erholung der Nachfrage in Q2/25, bestätigt HomeToGo seine Prognose für das GJ/25 und ist zuversichtlich, die ambitionierten Ziele für das Jahr zu erreichen. Gruppen-Highlights Die Buchungserlöse für Q1/25 stiegen um 5,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €88,1 Mio. und erreichten damit ein neues Quartals-Allzeithoch. Das Jahr startete mit einem sehr starken Januar, wohingegen es im Februar aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten und der Bundestagswahlen in Deutschland zu einer vorübergehenden Abschwächung der Nachfrage kam. Ab März setzte jedoch eine Erholung ein, was auf eine zukünftige positive Marktdynamik hinweist. Die Onsite-Take-Rate für Q1/25 verbesserte sich auf 13,1%, was einem Anstieg von 0,2%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Auftragsbestand der Buchungserlöse [1] erreichte zum Ende März ein neues Rekordhoch von €92,3 Mio., was einem Anstieg von 20,4% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies sorgt für eine hohe Planungssicherheit hinsichtlich der IFRS-Umsatzerlöse in den kommenden Quartalen.

von €143,4 Mio., was einem Anstieg von €60,6 Mio. ggü. dem Jahresende 2024 entspricht. Der Zuwachs resultiert in erster Linie aus den Erlösen der Kapitalerhöhung im Februar 2025. Diese Mittel sind für die Kaufpreiszahlung im Rahmen der geplanten Übernahme von Interhome vorgesehen, deren Abschluss im zweiten Quartal 2025 erwartet wird.[2] Der Free Cash Flow verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 38,3% und betrug -€13,9 Mio. für Q1/25. Dieser Effekt ist hauptsächlich auf ein verbessertes Working Capital Management, unter anderem aufgrund der schnellen Adaption von HomeToGo Payments durch viele Partner, zurückzuführen. Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025[3] Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die HomeToGo Gruppe weiterhin ein Wachstum der Buchungserlöse um mehr als 35% auf mehr als €350 Mio. Die IFRS-Umsatzerlöse sollen um mehr als 40% auf über €300 Mio. steigen. Zusätzlich zu den erwarteten Skaleneffekten und den Effizienzsteigerungen im Marketing rechnet HomeToGo damit, dass erste Synergieeffekte der Interhome-Akquisition es dem Unternehmen ermöglichen werden, das bereinigte EBITDA der Gruppe auf über €35 Mio. zu steigern. Dies entspräche einem Anstieg von >170% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus strebt HomeToGo weiterhin für das Geschäftsjahr 2025 einen positiven Free Cash Flow an. HomeToGo kündigt CFO-Wechsel an: Steffen Schneider scheidet aus dem Vorstand aus - Sebastian Bielski übernimmt als sein Nachfolger HomeToGo hat heute zudem bekanntgegeben, dass Steffen Schneider zum 30. Juni 2025 aus dem Vorstand der HomeToGo SE ausscheiden wird. Sein Nachfolger als Finanzvorstand zum 1. Juli 2025 wird Sebastian Bielski. Steffen Schneider verlässt mit Auslauf seines Vertrages das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. HomeToGo bedankt sich bei ihm für seine engagierte und erfolgreiche Tätigkeit sowie seinen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Stabilität und Weiterentwicklung des Unternehmens. Christoph Schuh, Vorsitzender des Aufsichtsrats von HomeToGo: "Steffen hat über die vergangenen fünf Jahre hinweg eine entscheidende Rolle für den Gesamterfolg von HomeToGo sowie für die Ausgestaltung der Finanzstrategie gespielt - angefangen mit den € 66 Mio. IFRS Umsatzerlösen im GJ/20 bei seinem Start, über den Börsengang des Unternehmens 2021, bis hin zur kürzlich erfolgten transformativen Interhome-Akquisition, durch die im GJ/25 mit IFRS-Gruppenumsatzerlöse von mehr als € 300 Mio. gerechnet wird. Für seine Leistungen und sein Engagement für das Unternehmen danken wir ihm ausdrücklich. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns, mit Sebastian einen hervorragend qualifizierten neuen Finanzvorstand gewonnen zu haben, der als ausgewiesener Finanz- und Strategie-Experte mehr als 20 Jahre Erfahrung mitbringt, um die strategische Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben." Mit Sebastian Bielski gewinnt HomeToGo einen hochkompetenten Finanzvorstand, der neben seinen Erfahrungen als CFO in einem börsennotierten Unternehmen auch umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen M&A, Marktplatz- und Software-Business sowie Finanzstrategie mitbringt. Zuletzt war er CFO der börsennotierten ZEAL Network SE. Davor war Bielski unter anderem als Chief Strategy Officer bei Delivery Hero und als CFO der smava GmbH tätig. Insgesamt verfügt er über zwölf Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen bei wachstumsstarken Internetunternehmen sowie über acht Jahre Erfahrung im Investmentbanking und Private Equity, unter anderem vier Jahre bei Goldman Sachs. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Wir sind Steffen zutiefst dankbar für fünf Jahre außergewöhnlichen Engagements und Führung als CFO von HomeToGo. Steffen hat eine zentrale Rolle bei einigen der bedeutendsten Meilensteine in der Geschichte von HomeToGo gespielt und das Fundament für unseren zukünftigen Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum gelegt. Seine Beiträge haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg auf seinem weiteren Weg. Wir wünschen ihm für sein nächstes berufliches Ziel weiterhin viel Erfolg. Mit Blick in die Zukunft freuen wir uns sehr darauf, Sebastian bei HomeToGo willkommen zu heißen. Als langjähriger Branchenexperte bringt Sebastian außergewöhnliche Erfahrung mit, die uns dabei helfen wird, das nächste - und zugleich spannendste - Kapitel unserer Unternehmensentwicklung einzuleiten. Den Blick nach vorne gerichtet, schauen wir auch auf das erste Quartal zurück, das mit starkem Wachstum im Januar begann und in dessen weiteren Verlauf trotz makroökonomischer Herausforderungen - wie den vorgezogenen Wahlen in Deutschland, den Währungsschwankungen und veränderten saisonalen Prägungen - Stabilität beweisen konnten. Obwohl diese Faktoren die Reisebranche vorübergehend ausgebremst haben, konnte HomeToGo seinen Wachstumskurs fortsetzen und gleichzeitig wichtige strategische Fortschritte als ein führender Akteur in Europa erzielen. Seit Jahresbeginn haben wir zusätzlich eine rasche Marktdurchdringung unseres HomeToGo Payments-Produktes erreicht, das maßgeblich zur positiven Entwicklung des Free Cash Flows beigetragen hat. Zudem haben wir unsere AI-Produktpalette durch den "AI Filter" erweitert und ein strategisches Hauptsponsoring mit dem 1. FC Union Berlin umgesetzt - eine bedeutende Markeninitiative auf unserem Heimatmarkt Deutschland. Die Ergebnisse im ersten Quartal haben eine solide Grundlage für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres geschaffen. Angesichts klarer Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage blicken wir mit Zuversicht auf die Erreichung unserer Ziele für das Jahr 2025." Q1/25 Ergebnisse: Q1-Quartalsbericht, Pressekonferenz und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden die Q1/25 Ergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Runde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo-2025-q1 Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1562834&linkSecurityString=3bae72106 Der Q1/25-Quartalsbericht von HomeToGo ist auf der HomeToGo Investoren-Website unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Präsentation für Analyst*innen und Investor*innen wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de abrufbar. HomeToGo Q1/25 Ergebnisse HomeToGo-Group Q1/25 vs. Q1/25

relativ / absolut Buchungserlöse €88,1 Mio. 5,7% / +€4,7 Mio. Konsolidierung -€3,9 Mio. -9,7% / -€0,3 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €34,4 Mio. -5,4% / -€2,0 Mio. Konsolidierung -€0,8 Mio. -4,8% / -<€0,1 Mio. Bereinigtes EBITDA -€28,0 Mio. -31,8% / -€6,8 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -81,3% -23,0pp Free Cash Flow -€13,9 Mio. 38,3% / +€8,6 Mio. Auftragsbestand der Buchungserlöse €92,3 Mio. 20,4% / +€15,6 Mio. Segment HomeToGo Marktplatz Q1/25 vs. Q1/25

relativ / absolut Buchungserlöse €67,6 Mio. 5,4% / +3,5 Mio. Buchungen (Onsite) €40,2 Mio. 3,5% / +€1,4 Mio. Werbegeschäft €27,4 Mio. 8,3% / +€2,1 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €25,6 Mio. -0,1% / <-€0,1 Mio. Buchungen (Onsite) €12,1 Mio. -3.4% / -0,4 Mio. Werbegeschäft €13,5 Mio. 3.0% / +€0.4 Mio. Bereinigtes EBITDA -€22,8 Mio. -1,3% / -€0,3 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -89,0% -1,2%-Pkt. Onsite Take-Rate 13,1% +0,2%-Pkt. Segment HomeToGo_PRO Q1/25 vs. Q1/25

relativ / absolut Buchungserlöse €24,4 Mio. 7,0% / +€1,6 Mio. Subscriptions-Geschäft €5,7 Mio. 0,6% / +<€0,1 Mio. Volumenbasiertes Geschäft €18,7 Mio. 9,1% / +€1,6 Mio. IFRS-Umsatzerlöse €9,6 Mio. -16,6% / -€1,9 Mio. Subscriptions-Geschäft €5,6 Mio. -0,3% / -<€0,1 Mio. Volumenbasiertes Geschäft €4,1 Mio. -31,9% / -€1,9 Mio. Bereinigtes EBITDA -€5,2 Mio. -554,8% / -€6,3 Mio. Bereinigte EBITDA-Marge -53,7% -63,5%-Pkt.

Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin, Deutschland, mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. HomeToGo wurde in Berlin gegründet und ist in Europa groß geworden. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ HomeToGo - Millionen Möglichkeiten. Ein Zuhause. Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen: Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Free Cash Flow und Onsite-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind ( http://ir.hometogo.de/ ). [1] Der Auftragsbestand der Buchungserlöse zum 31. März 2025 in Höhe von €92,3 Mio. umfasst Buchungserlöse vor Stornierung, die im Berichtszeitraum oder davor generiert wurden, wobei die IFRS-Umsatzrealisierung auf der Basis des Check-in-Datums nach dem Berichtszeitraum erfolgt. [2] Der Vollzug der Transaktion hängt von behördlichen Genehmigungen - sowohl für die Akquisition von Interhome durch die HomeToGo Group als auch für die Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group - sowie von weiteren üblichen Bedingungen ab. Der Vollzug der Transaktion mit anschließender Konsolidierung durch die HomeToGo SE wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet. [3] Einschließlich der Effekte der Interhome-Akquisition mit einer erwarteten Konsolidierung ab 1. Juni 2025.



