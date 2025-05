Nach Verlusten in 2025 sind diese selektiven Wachstumsaktien von Arista bis Salesforce zum Schnäppchenpreis zu haben, sagt die UBS. Sie könnten mit dem Prinzip "Wachstum zu vernünftigen Preisen" ein Comeback feiern!Nach Monaten wachsender Nervosität an den Finanzmärkten könnte der Höhepunkt der politischen Unsicherheit überschritten sein. Zu diesem Schluss kommen Strategen der Schweizer Großbank UBS um Sean Simonds in einer aktuellen Analyse. Sie haben vier Aktien identifiziert, die nach heftigen Verlusten in diesem Jahr jetzt durchstarten könnten. "Wir sind möglicherweise über den Gipfel der Unsicherheit hinaus, da nun mehr Details zu Zöllen und anderen Maßnahmen bekannt werden", heißt es …