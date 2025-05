Ausgewählt von Tech-Giganten, da neue Anlagen zunehmend in Regionen mit Wasserknappheit errichtet werden

Gradiant, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Wasser- und Abwasserlösungen, hat von führenden Technologieunternehmen zwei neue Aufträge für die Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Wasserlösungen in neuen Rechenzentren in den Vereinigten Staaten und im indopazifischen Raum erhalten. Diese Einrichtungen, die für die Stromversorgung von KI- und Cloud-Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung sind, befinden sich zunehmend in einigen der wasserärmsten Regionen der Welt.

Gradiant is deploying sustainable water solutions for new AI-powered data centers in the U.S. and Indo-Pacific.

Die Lösungen von Gradiant werden es diesen Entwicklungen ermöglichen, aggressive Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die lokalen Wasserressourcen und Gemeinden zu minimieren. Die Projekte unterstreichen die wachsende Rolle von Gradiant als bevorzugter Wasserpartner für die weltweit wichtigsten Eigentümer und Betreiber von KI-Infrastrukturen.

Während die Welt immer schneller auf eine KI-dominierte Zukunft zusteuert, entwickeln sich Rechenzentren die unsichtbaren Motoren hinter Cloud Computing, KI und globaler Konnektivität sowohl zu Innovationstreibern als auch zu großen Wasserverbrauchern. Ein durchschnittliches 100-Megawatt-Rechenzentrum in den USA verbraucht täglich so viel Wasser wie 6.500 Haushalte. Weltweit wird sich der Wasserverbrauch von Rechenzentren bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln und 1.200 Milliarden Liter pro Jahr erreichen.

Viele dieser neuen Standorte werden in wasserarmen Regionen wie dem Südwesten der USA, dem Nahen Osten und Australien gebaut aufgrund der Nähe zu Energiequellen, Land und lokalen Anreizen. Angesichts des wachsenden regulatorischen Drucks und der strengeren Umweltkontrollen ist eine Wasserstrategie mittlerweile von entscheidender Bedeutung.

"Angesichts der heutigen Klimapolitik ist der Bau eines Rechenzentrums ohne Wasserstrategie keine Option", so Anurag Bajpayee, CEO von Gradiant. "Diese Einrichtungen sind ebenso durstig wie energiehungrig. Unsere Kunden fragen uns, wie sie Abwasser vermeiden, in dürregefährdeten Regionen ohne Beeinträchtigung der lokalen Gemeinden arbeiten und all dies bei einer rasanten Skalierung der KI-Infrastruktur erreichen können."

Gradiant ist einzigartig positioniert, um Betreibern von Rechenzentren dabei zu helfen, diese Herausforderung zu meistern. Mit einem Full-Stack-Technologieportfolio und fundiertem Fachwissen im Bereich komplexer industrieller Wasseraufbereitung bietet das Unternehmen umfassende Sicherheit für den gesamten Standort.

Die Lösungen von Gradiant umfassen:

Wasserrecycling und -wiederverwendung: Zero Liquid Discharge (ZLD)-Technologien gewinnen 99 des Prozesswassers vor Ort zurück und verwenden es wieder, wodurch der Frischwasserbedarf drastisch reduziert und die lokalen Wasservorräte geschont werden.

KI-Optimierung SmartOps AI ): Mithilfe von Echtzeitüberwachung und KI-gestützten Analysen werden Wasser- und Abwasserprozesse optimiert, Betriebskosten gesenkt und ungeplante Ausfallzeiten reduziert.

CURE-Chemikalien: Spezielle Formulierungen reduzieren den Einsatz herkömmlicher Behandlungschemikalien, senken die Gesamtumweltbelastung und verbessern gleichzeitig die Systemleistung und -zuverlässigkeit.

"Nur Gradiant kann umfassende Sicherheit für den gesamten Standort bieten eine vollständig integrierte und ganzheitliche Lösung, die Prozesstechnologie, KI und Chemikalien über einen einzigen vertrauenswürdigen Partner vereint", so Prakash Govindan, COO von Gradiant. "Unsere Kunden müssen nicht mehr mehrere Parteien koordinieren. Mit Gradiant erhalten sie einen einzigen, vertrauenswürdigen Partner, der jeden Tropfen Wasser in ihren Betrieben optimiert. Das ist Wasserinnovation ohne Kompromisse."

Die Technologien von Gradiant helfen Rechenzentren, unter härtesten Bedingungen zu arbeiten ohne Kompromisse bei Nachhaltigkeit oder Leistung. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft macht Gradiant das Mögliche für Wasser in der technischen Infrastruktur möglich.

Über Gradiant

Gradiant ist ein Wasserunternehmen der besonderen Art. Mit einer umfassenden Palette an differenzierten und proprietären End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei ihren geschäftskritischen Abläufen in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und die Abwassermenge, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und wandeln Abwasser in Frischwasser um. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.300 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter gradiant.com.

