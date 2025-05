DJ Temu nimmt US-Versand aus China wieder auf

Von Shen Lu

DOW JONES--Die chinesische Temu nimmt nach dem Tauwetter zwischen den Vereinigten Staaten und China langsam wieder Artikel auf, die direkt aus China versandt werden. Der Online-Marktplatz Temu hatte den Versand aus China Anfang Mai ganz eingestellt, als die USA begannen, hohe Zölle auf Pakete mit geringem Wert aus China zu erheben. Die US-Regierung erklärte am Montag, sie werde die Zölle auf solche Pakete von 120 auf 54 Prozent senken, nachdem die USA und China im Handelsstreit die gegeneinander verhängten Zölle für 90 Tage reduzieren werden.

Auf der Temu-Website sind beliebte Artikel aus China wieder aufgetaucht, allerdings zu höheren Preisen, und Analysten erwarten, dass in den kommenden Wochen noch mehr Produkte direkt aus China auftauchen werden. So kostete am Mittwoch eine aus China gelieferte Notebook-Schutzfolie auf Temu 11,08 US-Dollar, das sind 16 Prozent mehr als vorher.

