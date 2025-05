Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Vom 20. bis 22. Mai kehrt die Construmat (https://www.construmat.com/en/)als Spaniens führende Fachmesse für die Bauindustrie zurück und steigert die Anzahl der Unternehmen, die internationale Präsenz und den Umfang. Es werden Technologien, Systeme und Materialien vorgestellt, die darauf abzielen, nachhaltigere und effizientere Baumodelle voranzutreiben. Die Veranstaltung Fira de Barcelona (https://www.firabarcelona.com/) wird auch Ideen und Erfahrungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen des Sektors, zur verstärkten Digitalisierung, zur Gewinnung von Talenten und zur Bewältigung der Krise des Wohnungsmangels anbieten.In ihrer 24. Ausgabe wird die Construmat (https://www.construmat.com/en/) über 350 Aussteller aus 22 Ländern in Barcelona versammeln, die mehr als 22.000 Besucher erwarten. Die Messe ist im Vergleich zum Vorjahr um 24 % bei den teilnehmenden Unternehmen und 15 % bei der belegten Fläche gewachsen.Construmat präsentiert ein kommerzielles Angebot mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung und zeigt unter anderem die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Maschinen und Werkzeuge, industrialisiertes Bauen, Wände, Tragwerke, Fassaden und Dächer, Dämmung, Abdichtung, Stadtplanung und Außenanlagen, Design und Innenarchitektur, Bodenbeläge und Verkleidungen, BIM und IKT für Projekte und Bauwesen, Küchen, Bäder, Beleuchtung, Energiemanagement und -gewinnung, Installationen, Gehäuse, Tischlerei, Schlosserei und Sonnenschutz.In diesem Jahr hat die Messe ihre internationale Präsenz verstärkt, denn 35 % der kommerziellen Ausstellung kommen aus dem Ausland. Unternehmen und Gruppenpavillons aus Frankreich, Deutschland, Portugal, China, Polen, Belgien, Österreich, Marokko, Italien, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Ägypten, Andorra, Litauen, Ungarn und Japan werden teilnehmen.Die Türkei wird das Gastland sein, mit über 20 Ausstellern, vor allem Herstellern von Baumaterialien und -maschinen. Die Türkei wird auch im Aktivitätsprogramm der Messe eine wichtige Rolle spielen und mit einer starken kommerziellen und institutionellen Delegation Erfolgsgeschichten erzählen und an Geschäftstreffen teilnehmen.Bahnbrechende StartupsIm kommerziellen Bereich werden außerdem 40 Start-ups vertreten sein, die technologische Lösungen zur Prozessoptimierung, Kostensenkung und Effizienzsteigerung im Bausektor anbieten. Zu den Innovationen gehören Nanobeschichtungen zur Verbesserung der Funktionalität und Haltbarkeit von Materialien, Sensoren zur Echtzeit-Überwachung der Betonfestigkeit und Systeme zur Infrastrukturanalyse mit Hilfe von Drohnen und 3D-Technologie. In diesem Bereich werden auch Vorträge, Pitching-Sessions und Networking-Möglichkeiten für Start-ups angeboten, damit diese ihre Projekte potenziellen Investoren, Käufern und Partnern vorstellen können.Kongress, Sitzungen und WorkshopsAuf der Messe werden 120 Aktivitäten angeboten, darunter der herausragende Kongress für nachhaltiges Bauen. Über 100 nationale und internationale Redner werden Themen wie erschwinglicher sozialer Wohnungsbau, Gesundheit und Bewohnbarkeit von Gebäuden sowie praktische Anwendungen von KI in der Architektur, im Bauwesen und bei öffentlichen Bauvorhaben ansprechen. Zu den Hauptrednern gehören die Architekten David Adjaye, Peris + Toral, Stephen Bates und Mohammed Adib.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686553/lab_construmat.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5317003/Fira_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/construmat-zeigt-den-wandel-des-bauwesens-in-richtung-nachhaltigkeit-302455705.htmlPressekontakt:+34 628 162 674 Salvador BilurbinOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/6034182