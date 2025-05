Andersen Global erweitert seine kanadische Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Stratos Solutions Inc., einer führenden Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Ontario, Kanada, die sich auf indirekte Steuern, Rückprüfungen und die Rückforderung von Überzahlungen für komplexe Organisationen spezialisiert hat.

Stratos Solutions Inc. wurde im Jahr 2004 von ehemaligen Fachleuten von Arthur Andersen gegründet und wird von dem geschäftsführenden Gesellschafter Alnasir Gangji geleitet. Das Unternehmen verfügt über insgesamt mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bereich indirekte Steuern und Rückforderung von zu viel gezahlten Beträgen. Das Unternehmen ist auf Rückprüfungen in den Bereichen Mehrwertsteuer, GST/HST, QST, PST, kanadische Zölle, staatliche Zuschüsse und Lohnsteuerprogramme spezialisiert. Stratos arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zusammen und liefert messbaren finanziellen Mehrwert über seine proprietäre Stratos Data Intelligence (SDI)-Plattform eine fortschrittliche Analyse-Engine mit mehr als 170 Algorithmen, die darauf ausgelegt ist, versäumte Steuergutschriften, Rückerstattungen und Überzahlungen in komplexen ERP-Umgebungen wie SAP, Oracle und NetSuite zu identifizieren.

"Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global können wir auf einen größeren Pool an Fachleuten zurückgreifen, um unsere Kunden noch besser zu unterstützen", so Alnasir. "Die erweiterte Reichweite und der verbesserte Zugang zu globalen Ressourcen werden es uns ermöglichen, sowohl in Kanada als auch international integriertere und umfassendere Lösungen anzubieten. Dadurch können wir die komplexen Anforderungen unserer Kunden besser erfüllen und unser Engagement für erstklassigen Service weiter festigen."

"Stratos Solutions Inc. erweitert unsere kanadischen Steuerkompetenzen in einer entscheidenden Phase um eine neue Dimension", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Das Unternehmen wurde von drei ehemaligen Mitarbeitern von Arthur Andersen mit insgesamt über 70 Jahren Erfahrung gegründet und verkörpert unsere Grundwerte durch einen kundenorientierten, ergebnisorientierten Ansatz. Ihre Fachkompetenz verbessert unsere Fähigkeit, nahtlose, grenzüberschreitende Lösungen anzubieten, und stärkt unsere Präsenz in der Region weiter.

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 20.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

