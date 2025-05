NEW YORK (dpa-AFX) - US-Technologiewerte haben am Mittwoch ihren Vortagesschwung mit etwas moderaterem Tempo mitgenommen. KI-Aktien standen bei Anlegern hoch im Kurs. Hintergrund ist die entsprechende Fantasie in den Golfstaaten im Zuge des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Region und die damit verbundenen Aufträge für die Wirtschaft.

Der technologielastige Nasdaq 100 gewann auf dem höchsten Niveau seit Ende Februar 0,57 Prozent auf 21.319,21 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,10 Prozent auf 5.892,58 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte wie schon am Vortag das Nachsehen mit minus 0,21 Prozent auf 42.051,06 Punkte. Aktien von Pharmakonzernen lagen im Dow hinten. Merck & Co etwa büßten als Indexschlusslicht mehr als 4 Prozent ein.

Insgesamt scheint der Schwung am Aktienmarkt nun etwas nachzulassen, nachdem die Indizes ihre Verluste seit der von Donald Trump Anfang April losgetretenen weltweiten Zoll-Lawine aufholen konnten. Eine sich abzeichnende Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften USA und China hatte zuletzt für Erleichterung gesorgt./ajx/he

