Seit 1965 ist QC Labs branchenführend in der Entwicklung und Bereitstellung modernster zerstörungsfreier Prüfverfahren für verschiedene Endmärkte

Q.C. Laboratories, Inc. ("QC Labs"), ein führendes digitales Labor für zerstörungsfreie Prüfungen, feierte diese Woche sein 60-jähriges Bestehen. QC Labs wurde 1965 von Don Marshall und Dean Stickler als eines der ersten Labore für zerstörungsfreie Prüfungen in Südflorida gegründet und genießt seit langem einen ausgezeichneten Ruf für hervorragenden Service, Zuverlässigkeit und Wertigkeit. Seit der Übernahme durch Sintavia, LLC im Jahr 2019 hat QC Labs eine umfassende Modernisierung und Umgestaltung durchlaufen und sich zu einem der führenden Anbieter von digitalen zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) in der Region entwickelt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden derzeit traditionelle und fortschrittliche Methoden der zerstörungsfreien Prüfung, darunter filmische und digitale Verfahren der industriellen Radiographie und Computertomographie, sowie zusätzliche NDT-Dienstleistungen wie Fluoreszenz-Penetrantprüfung, Wirbelstromprüfung und Ultraschallprüfung.

"In den letzten 60 Jahren hat sich zwar die Technologie verändert, doch die DNA von QC Labs ist dieselbe geblieben", so Pasquale Trovato, General Manager von QC Labs. "Seit seiner Gründung steht QC Labs für hervorragenden Kundenservice unter Einsatz modernster Prüftechnologien in einer Vielzahl von Branchen, und daran hat sich auch während unseres Wachstums nichts geändert. Ich bin gespannt, was die nächsten 60 Jahre bringen werden!"

Über Q.C. Laboratories, Inc. QC Labs mit Sitz in Hollywood, Florida, ist ein digitales NDT-Labor, das 1965 im Bundesstaat Florida gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung aller Arten von NDT-Dienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie und für Weltraummaterialien sowie für eine Vielzahl weiterer Branchen spezialisiert. Insbesondere hat QC Labs eine Expertise in der digitalen Prüfung von additiv gefertigten Teilen entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.qclabs.net.

Pasquale Trovato

General Manager

+1 954-925-0499