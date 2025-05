Solana erreicht wieder 180 $ und erste L2 Solaxy 36 Mio. $

Die erste Solana-Layer-2 Solaxy ($SOLX) hat mit ihrem Vorverkauf mittlerweile die Marke von 36 Mio. USD übertroffen, während der SOL-Coin kurzzeitig einen Preis von 180 USD erreicht hat. Somit konnte mit dem Verkauf der $SOLX-Coins fast eine weitere Mio. US-Dollar hinzugewonnen werden.

Während Solana wieder die Marke von 200 USD ansteuert, wird Solaxy zur ersten Wahl für Anleger, welche abseits der Layer-1 nach den Infrastrukturlösungen auf der Suche sind, die den nächsten Evolutionsschritt darstellen.

Dabei treibt gerade nicht nur der Hype. Stattdessen hat der Vermögensverwalter VanEck den Tokenized U.S. Treasury Fund (VBILL) auf Solana aufgelegt. Dies stellt wiederum einen wichtigen Vertrauensbeweis der traditionellen Finanzwelt dar.

Ebenso signalisiert es, dass die Institutionen Solana nicht mehr nur als schnelle Blockchain, sondern als ernst zu nehmende Infrastruktur betrachten. Jedoch wissen aufgeklärte Anleger, dass der Erfolg von Solana auch von dessen Skalierbarkeit abhängt.

Genau dafür wurde Solaxy nun als zweiter Motor des Ökosystems gestartet, um die Transaktionen zu verarbeiten, welche die Basisschicht nicht schafft. Die $SOLX-Coins für das Projekt können noch für die nächsten 24 Stunden für 0,001724 USD gekauft werden.

Solana knüpft mit VanEck-Fonds an institutionelle Markteinführung von Ethereum an

Der international operierende Vermögensverwalter VanEck hat zusammen mit Securitize den Tokenized U.S. Treasury Fund (VBILL) aufgelegt. Über diesen wird ein Echtzeit-On-Chain-Zugang zu mit Staatsanleihen gesicherten Vermögenswerten gewährt. Verfügbar ist dieser auch auf den Blockchains von Solana, Ethereum, BNB und Avalanche. Dabei ermöglicht Wormhole eine kettenübergreifende Interoperabilität.

VANECK LAUNCHES TOKENIZED U.S. TREASURY FUND $VBILL ON MULTIPLE CHAINS INCLUDING ETHEREUM, SOLANA, AVALANCHE, AND BNB CHAIN - The Wolf Of All Streets (@scottmelker) May 13, 2025

Bei VBILL handelt es sich um ein vollständig reguliertes Produkt, das auf den Diensten von Securitize basiert. Somit umfasst es alles von der Tokenisierung und Fondsverwaltung bis zur Broker-Dealer-Infrastruktur. Entwickelt wurde es für institutionelle Anleger und bietet über die Blockchains eine höhere Kapitaleffizienz und Liquidität.

Solana war jedoch nicht nur irgendeine Blockchain, sondern eine der ersten, für welche sich VanEck entschieden hat. Nach Ethereum stellt die Chain somit die wichtigste Einführung nach Ethereum dar.

Darüber hinaus hat VanEck neben einigen weiteren wie 21Shares, Bitwise und Canary Capital einen Antrag für einen Solana-Spot-ETF beim Federal Register eingereicht. Bloomberg-Analysten vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung in diesem Jahr bei 90 % liegt.

Source: CoinMarketCap

Somit könnten also schon bald die nächsten großen Mittelzuflüsse verzeichnet werden, welche den SOL-Coin über sein am 19. Januar verzeichnetes Allzeithoch von 295,40 USD treiben. Während sich die meisten jedoch auf die Layer-1 Solana fokussieren, entwickelt sich unter der Oberfläche der Gamechanger Solaxy.

Solaxy verkündet wichtige Verbesserungen vor dem Launch

Der Presale von Solaxy erreicht eine besonders hohe Nachfrage und Kapital in Millionenhöhe. Denn immer mehr Anleger haben erkannt, dass die Layer-2 Solaxy der Schlüssel für die nächste Phase von Solana ist.

Die L2 soll die Probleme mit der Überlastung, der Instabilität und der Skalierung lösen, welche der Adoption der Chain bisher noch im Wege standen. Auf diese Weise könnte sie sogar Ethereums Dominanz bei den Smart Contracts infrage stellen.

Laut den Erwartungen kann Solaxy den Durchsatz von Solana deutlich steigern. Somit soll der hohe Datenverkehr von diversen Bereichen wie Spielen, Memecoins und DeFi leichter ohne Leistungseinbußen bewältigt werden.

Zudem ist das Solaxy-Team fortwährend bemüht. So wurden schnellere Node-Neustarts für eine reibungslose Synchronisierung erreicht, eine stabilere Testumgebung errichtet und die Handhabung von Rollups für eine bessere Transaktionsleistung optimiert. Ebenso wurden Fehler der Benutzeroberfläche korrigiert, um sie schneller und produktionstauglicher zu machen.

Solaxy Development Update!



Behind the scenes, the Solaxy team has been making powerful strides to drive the project forward:



? Node Performance



? Updated key dependencies to speed up node syncing significantly.

? Quicker restarts and smoother database schema changes.… pic.twitter.com/vVKht1raPy - SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 9, 2025

Zudem steht schon die nächste Entwicklungsphase an. Denn die native Bridge wird bald im Testnetz gestartet. Damit können Anleger und Entwickler schon einmal einen Einblick in das Solaxy-Ökosystem erhalten. Außerdem wurden bereits das Live-Testnetz und der Block-Explorer gestartet, welche über die Website erreichbar sind.

Solanas Geschwindigkeit reicht nicht für die DeFi-Dominanz aus und Solaxy ist der zweite Motor

Solana hat gezeigt, wozu die Blockchain im Bereich der Skalierung in der Lage ist. So hat das Netzwerk allein in dieser Woche das DEX-Volumen mit 3,88 Mrd. USD und in diesem Monat mit 86,13 Mrd. USD angeführt, wobei es bei Ethereum nur 53,4 Mrd. USD waren.

Jedoch ist die Geschwindigkeit nicht ausreichend, um zum DeFi-Marktführer zu werden. Denn Ethereum hat vor allem aufgrund seiner hohen Stabilität des Netzwerkes noch weiterhin die Führung inne.

https://defillama.com/dexs/chains

Solana ist allerdings noch nicht ausgereicht. So kam es etwa im Jahr 2021 zu einem 20-stündigen Netzwerkausfall, was für die traditionelle Finanzwelt ein Skandal wäre. Visa und Mastercard können hingegen ohne Probleme jede Sekunde Tausende von Transaktionen verarbeiten.

Dies ist es auch, was Solana erreichen muss, wenn es die Führung im DeFi-Bereich übernehmen will. Neben der hohen Geschwindigkeit spielt jedoch auch die Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle, weshalb nun mit Solaxy ein zweiter Motor gestartet wurde.

Auf diese Weise soll der Überlauf aufgefangen werden, damit die Blockchain problemlos in Höchstgeschwindigkeit läuft. Somit soll bei einer höheren Nachfrage nach Solana auch die nach Solaxy und dessen nativem $SOLX-Coin steigen.

Bei diesem handelt es sich um einen skalierbaren Vermögenswert, dessen Nachfrage mit dem Wachstum von Solana skaliert. Solaxy ist insbesondere für Sektoren mit einem hohen Durchsatz von besonderer Relevanz, wie DEXs, Memecoins und Gaming.

Sollte Solaxy seine Ziele erfüllen, dann:

Erobert Solana einen größeren DeFi-Marktanteil

Skaliert Solaxy den Datenverkehr

Wird $SOLX essenziell für die Zukunft von Solana

So können Sie am Solaxy-Presale teilnehmen

Solaxy bietet nicht nur eine weitere Kryptowährung. Stattdessen ist es die Infrastruktur für ein zuverlässiges und leistungsfähiges Solana. Noch können sich Anleger über den Vorverkauf auf der Website besonders günstiger Konditionen sichern. Dafür verbinden sie mit dieser einfach eine Wallet.

Die neu gekauften $SOLX-Coins lassen sich für die Steigerung des Bestandes sogar schon vor der Markteinführung an den Kryptobörsen für ein passives Einkommen von 113 % pro Jahr staken, wobei die Rendite dynamisch angepasst wird.

Für bessere Bedingungen ist die Best Wallet für Krypto-Presales empfehlenswert. Denn sie zeigt die Coins schon vor dem offiziellen Beanspruchungstermin in den Portfolios der Nutzer an und bietet zahlreiche weitere wertvolle Funktionen.

Damit Sie keine wichtigen Updates von Solaxy verpassen, sollten Sie der Community auf Telegram und X folgen.

Jetzt Solaxy entdecken!

