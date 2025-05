DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 23.483 Punkte

DOW JONES--Kleinere Verluste haben den nachbörslichen Handel am Mittwoch gekennzeichnet. Unternehmensnachrichten kamen aus der dritten Reihe. Brockhaus Technologies zeigten sich bei Tradegate am Abend etwa 4,5 Prozent höher. Die Gesellschaft hatte am Abend mitgeteilt, dass es die Veröffentlichung der Erstquartalszahlen vom 15. auf den 30. Mai verschieben werde. Die am 7. Mai veröffentlichten Ertragskennzahlen zum ersten Quartal blieben unverändert.

Bitcoin Group legten um gut 4 Prozent zu. Das Unternehmen hat auf Basis vorläufiger Zahlen die eigene Prognose für 2024 voraussichtlich übertroffen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.483 23.527 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.