Die innovative Lösung zur CO2-Abscheidung und -Entfernung stellt einen Generationensprung im Management von Kohlenstoffemissionen in industriellen Sektoren wie Zellstoff und Papier, Müllverbrennung, Zement, Stahl und Energie dar.

Svante Technologies Inc. (Svante), ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die Abscheidung und Entfernung von Kohlenstoff, meldet die offizielle Inbetriebnahme seines neuen Centre of Excellence for Carbon Capture and Removal Redwood Manufacturing Facility (Redwood) in Burnaby, British Columbia. Dieser Meilenstein markiert den Start der weltweit ersten Gigafabrik, die speziell für die Produktion von kommerziellen CO2-Abscheidungs- und Entfernungsfiltern gebaut wurde. Diese Filter sind so konzipiert, dass sie CO2 direkt aus Industrieemissionen und der Atmosphäre abscheiden mit einem Fokus auf hochvolumige Automatisierung und Produktstandardisierung, um die Herstellungskosten zu senken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513456637/de/

Claude Letourneau, President CEO, Svante Group opens the Svante Grand Opening 2025 event, "GO25" with a speech about how to move the carbon management industry forward. This two-day event celebrates the commissioning of Svante's gigafactory in Vancouver, BC, Canada, which will manufacture the company's filters for carbon capture and direct air capture.

Die Redwood-Anlage erstreckt sich über 141.000 Quadratfuß und ist darauf ausgelegt, ausreichend Feststoffsorbentien-Filter herzustellen, um jährlich bis zu 10 Millionen Tonnen CO2 abzuscheiden, was den Emissionen von mehr als 27 Millionen Autos entspricht. Svantes patentierte, strukturierte Sorbentien-Filter, die mit metallorganischen Gerüsten (MOF) beschichtet sind, stellen eine Lösung der nächsten Generation für das Management industrieller Kohlenstoffemissionen dar.

"Heute schreiben wir Geschichte", sagte Claude Letourneau, President und CEO von Svante. "Diese Gigafabrik ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau der Infrastruktur, die notwendig ist, um die Kohlenstoffmanagementindustrie zu skalieren und einen Markt für physisches CO2 zu schaffen." Diese einzigartige Produktionsanlage zeigt, was möglich ist, wenn Technologie und Klimaschutzambitionen zusammenkommen, um der Natur bei der Bewältigung globaler CO2-Emissionen zu helfen."

Svante konzentriert sich derzeit auf die biogene Kohlendioxidentfernung (CDR) in Sektoren wie Zellstoff und Papier, Ethanolproduktion und Müllverbrennung, wo die Kohlenstoffkonzentrationen im Rauchgas nach der Verbrennung höher und die Abscheidekosten niedriger sind, um CDR-Zertifikate zu generieren. Die Abscheidung von Emissionen aus anderen Industrien wie Zement, Stahl und fossilen Brennstoffen ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Energiewende. Die Inbetriebnahme von Redwood zeigt, dass Svante dieser Herausforderung begegnet.

Letourneau fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, diese transformative Produktionsstätte in Kanada zu eröffnen, die es uns auch ermöglicht, die Lieferkette an unsere Küste zu bringen und Lösungen für das Kohlenstoffmanagement näher an die Bedürfnisse der emittierenden Industrien in Nordamerika heranzubringen."

Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt nach einer Kapitalinvestition von 145 Millionen US-Dollar und wird von einer Reihe strategischer Investoren unterstützt, darunter Chevron New Energies, Temasek, M&G, Canada Growth Fund, United Airlines Ventures, Samsung und GE Vernova. Svante geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren weitere Gigafabriken wie Redwood erforderlich sind, um mit der globalen Marktnachfrage im Bereich Kohlenstoffmanagement Schritt zu halten.

Die Technologie von Svante treibt bereits mehrere große Pilotprojekte zur CO2-Abscheidung an, darunter Installationen bei Chevrons Kern River-Anlage im San Joaquin Valley in Kalifornien. Darüber hinaus zeigt die frühere Zusammenarbeit mit Lafarge Holcim im Rahmen des Projekts CO2 MENT weiterhin eine effektive CO2-Abscheidung in der Lafarge-Zementfabrik in Richmond, British Columbia, Kanada. Neben dem Post-Combustion- oder "Point Source"-CO2-Abscheidungsmarkt produziert Svante auch Filter für das führende Direct Air Capture (DAC) Unternehmen Climeworks, die Teil der neuesten Gen-3-DAC-Technologie sind. Diese Technologie halbiert laut Climeworks die Kosten für regenerative Energie und verdoppelt die volumetrische CO2-Abscheidungskapazität.

Mit seinem bahnbrechenden Ansatz und seinen globalen Produktionsambitionen setzt Svante einen neuen Maßstab für technische Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -entfernung. Die Anlage festigt das Vertrauen von Investoren, Kunden und Partnern in Svantes Fähigkeit, kommerzielle Projekte und Produkte bereits heute in großem Maßstab zu liefern, und zeigt, dass das Unternehmen strategisch für langfristigen Erfolg positioniert ist.

Über Svante

Svante ist ein zielorientierter, führender Anbieter von Lösungen für die Abscheidung und Entfernung von Kohlenstoff. Das in Vancouver, BC, Kanada, ansässige Unternehmen stellt nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen her, die CO2 auf umweltfreundliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den Top Greentech Companies of 2025 von TIME Statista, den 2025 Global Cleantech 100, den XB100 World's Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation und belegt unter den Privatunternehmen auf der Liste der Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies von Corporate Knights den zweiten Platz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.svanteinc.com und folgen Sie Svante LinkedIn unter www.linkedin.com/svantesolutions.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250513456637/de/

Contacts:

Medien:

Colleen Nitta, Director, Marketing Communications

cnitta@svanteinc.com

+1-604-970-2813