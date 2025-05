Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Es gibt einen neuen Trend aus Hollywood: Gesichtsyoga. Es soll unsere Gesichtshaut schöner machen und im besten Fall Botox-Spritzen und ähnliche Behandlungen ersetzen. Was Sie über den neuen Trend wissen müssen - Petra Terdenge sagt es Ihnen:Sprecherin: Unter dem Begriff Gesichtsyoga können sich außerhalb von Hollywood wohl nicht alle etwas vorstellen, deswegen habe ich Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau gefragt, worum es sich dabei handelt:O-Ton Andrea Mayer-Halm 19 sec."Gesichtsyoga ist eine Mischung aus Muskeltraining und Entspannung. Typische Übungen schauen in der Regel recht lustig aus wie Grimassen schneiden: man streckt die Zunge weit raus, reißt die Augen auf und entspannt sie wieder oder macht einen Kussmund. Als Ausrüstung braucht es nur einen Spiegel und Zeit."Sprecherin: Gesichtsyoga soll die Haut schöner machen, so dass wir jünger aussehen - aber funktioniert das auch wirklich und wenn ja, wie?O-Ton Andrea Mayer-Halm 17 sec."Unsere Muskeln unter dem Fettgewebe der Haut sollen trainiert werden. Wie alle anderen Muskeln werden auch die Gesichtsmuskeln mit den Jahren schwächer. Außerdem baut sich das Fettgewebe ab, die Haut wird schlaffer. Gesichtsyoga soll dem entgegenwirken und die Gesichtszüge wieder straffer und markanter machen."Sprecherin: Aus ärztlicher Sicht spricht nichts dagegen, die Übungen auszuprobieren. Es gibt eine amerikanische Studie, die positive Effekte von Gesichtsyoga nachgewiesen hat. Allerdings gilt "ohne Fleiß kein Preis":O-Ton Andrea Mayer-Halm 18 sec."Es braucht schon auch ein bisschen Einsatz. Nach fünf Monaten Training wurden die Teilnehmerinnen der Studie von Dermatologen sogar drei Jahre jünger eingeschätzt und hatten fülligere Wangen, aber dafür mussten sie sehr regelmäßig trainieren: täglich dreißig Minuten in den ersten Wochen, dann wurde es ein bisschen weniger."Abmoderation: Es gibt auch andere Wege, etwas für die Gesichtshaut zu tun, schreibt die Apotheken Umschau. Zum Beispiel ist es empfehlenswert, 1,5 Liter Wasser am Tag zu trinken, außerdem sollten wir Sonnencreme benutzen und wer nicht raucht tut auch viel für einen schönen Teint.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6034210