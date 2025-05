Die vollständig verwaltete Apache-Iceberg-Lösung bietet Echtzeit-Skalierbarkeit, fünfmal schnellere Abfragen und engineübergreifenden Zugriff bei bis zu 50 geringeren Kosten

Qlik, ein weltweit führender Anbieter von Datenintegration, Datenqualität, Analysen und künstlicher Intelligenz, gab heute die Einführung von Qlik Open Lakehouse bekannt, einer vollständig verwalteten Apache-Iceberg-Lösung, die in Qlik Talend Cloud integriert ist. Qlik Open Lakehouse wurde für Unternehmen entwickelt, die unter dem Druck stehen, schneller zu skalieren und weniger auszugeben. Die Lösung bietet Echtzeit-Erfassung, automatisierte Optimierung und Multi-Engine-Interoperabilität ohne Herstellerabhängigkeit oder zusätzlichen Betriebsaufwand.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514853760/de/

Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung moderner Datenarchitekturen. Da Unternehmen die Einführung von KI immer schneller vorantreiben, sind die Kosten und die Rigidität herkömmlicher Data Warehouses nicht mehr tragbar. Qlik Open Lakehouse bietet einen neuen Weg: eine vollständig verwaltete Lakehouse-Architektur auf Basis von Apache Iceberg, die eine 2,5- bis 5-mal schnellere Abfrageleistung und bis zu 50 niedrigere Infrastrukturkosten bietet und gleichzeitig die vollständige Kompatibilität mit den gängigsten Analyse- und Machine-Learning-Engines gewährleistet.

"Leistung und Kosten sollten in modernen Datenarchitekturen kein Kompromiss mehr sein", so Mike Capone, CEO von Qlik. "Mit Qlik Open Lakehouse erhalten Unternehmen Echtzeit-Skalierbarkeit, vollständige Kontrolle über ihre Daten und die Freiheit, die für sie am besten geeigneten Tools auszuwählen. Wir haben diese Lösung entwickelt, um die Anforderungen von KI und Analytics im Unternehmensmaßstab zu erfüllen ohne Kompromisse."

Qlik Open Lakehouse wurde von Grund auf entwickelt, um die Anforderungen moderner Unternehmen an Skalierbarkeit, Flexibilität und Leistung zu erfüllen ohne Kompromisse. Es kombiniert Echtzeit-Erfassung, intelligente Optimierung und echte Interoperabilität des Ökosystems in einer einzigen, vollständig verwalteten Plattform.

Echtzeit-Erfassung im Unternehmensmaßstab: Erfassen Sie Millionen von Datensätzen pro Sekunde aus Hunderten von Quellen darunter Cloud-Anwendungen, SaaS, SAP und Mainframes direkt in Iceberg-Tabellen mit geringer Latenz und hohem Durchsatz.

Erfassen Sie Millionen von Datensätzen pro Sekunde aus Hunderten von Quellen darunter Cloud-Anwendungen, SaaS, SAP und Mainframes direkt in Iceberg-Tabellen mit geringer Latenz und hohem Durchsatz. Intelligente Iceberg-Optimierung, vollständig automatisiert: Der stets aktive adaptive Iceberg-Optimierer von Qlik übernimmt automatisch die Komprimierung, Clusterbildung und Bereinigung und sorgt so für bis zu fünfmal schnellere Abfragen und 50 geringere Speicherkosten ohne dass eine Feinabstimmung erforderlich ist.

Der stets aktive adaptive Iceberg-Optimierer von Qlik übernimmt automatisch die Komprimierung, Clusterbildung und Bereinigung und sorgt so für bis zu fünfmal schnellere Abfragen und 50 geringere Speicherkosten ohne dass eine Feinabstimmung erforderlich ist. Von Grund auf offen, standardmäßig interoperabel: Greifen Sie mit einer Vielzahl von Iceberg-kompatiblen Engines, darunter Snowflake, Amazon Athena, Apache Spark, Trino und SageMaker, auf Daten in Iceberg-Tabellen zu ohne Umstellung auf eine andere Plattform oder erneute Verarbeitung.

Greifen Sie mit einer Vielzahl von Iceberg-kompatiblen Engines, darunter Snowflake, Amazon Athena, Apache Spark, Trino und SageMaker, auf Daten in Iceberg-Tabellen zu ohne Umstellung auf eine andere Plattform oder erneute Verarbeitung. Ihre Rechenleistung, Ihre Cloud, Ihre Regeln: Läuft nativ in Ihrer AWS VPC mit Bring Your Own Compute (BYOC), sodass Sie die volle Kontrolle über Leistung, Sicherheit und Kosten behalten.

Läuft nativ in Ihrer AWS VPC mit Bring Your Own Compute (BYOC), sodass Sie die volle Kontrolle über Leistung, Sicherheit und Kosten behalten. Eine Plattform, durchgängig: Von der Erfassung und Transformation bis hin zu Governance, Datenqualität und FinOps-Transparenz bietet Qlik ein einheitliches Lakehouse-Erlebnis ohne Patchwork und ohne Übergaben.

"Unternehmen setzen zunehmend Lakehouse-Architekturen ein, um Daten über lokale und Cloud-Umgebungen hinweg zu vereinheitlichen", so Matt Aslett, Director of Research, Analytics and Data bei ISG Software Research. "Qlik Open Lakehouse nutzt offene Standards wie Apache Iceberg und ist damit gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Echtzeit-Datenzugriff und Multi-Engine-Interoperabilität zu erfüllen. So können Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten für KI- und Analytics-Initiativen ausschöpfen."

Da KI-Workloads einen schnelleren Zugriff auf umfangreichere und aktuellere Datensätze erfordern, werden offene Formate wie Apache Iceberg zur neuen Grundlage. Qlik Open Lakehouse reagiert auf diesen Wandel, indem es den Aufbau und die Verwaltung von Iceberg-basierten Architekturen vereinfacht ohne dass benutzerdefinierter Code oder eine aufwendige Pipeline-Überwachung erforderlich sind. Außerdem läuft es in der AWS-Umgebung des Kunden und gewährleistet so Datenschutz, Kostenkontrolle und vollständige Transparenz der Betriebsabläufe.

"Die Qlik Open Lakehouse-Initiative ist eine bedeutende Entwicklung, die wir aufmerksam verfolgen", so David Navarro, Data Domain Architect bei Toyota Motor Europe. "Große Unternehmen wie das unsere benötigen dringend Interoperabilität zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen und Partnern, die jeweils ihre eigenen Technologie-Stacks und Datenhoheit verwalten. Apache Iceberg entwickelt sich zum Schlüssel für den Zero-Copy-Datenaustausch zwischen herstellerunabhängigen Lakehouses, und das Engagement von Qlik für Leistung und Kontrolle in diesen komplexen, dynamischen Umgebungen ist genau das, was die Branche benötigt."

Qlik Open Lakehouse ist ab sofort in einer privaten Vorschau verfügbar und soll im Juli 2025 allgemein verfügbar sein. Die private Vorschau ist begrenzt Teams, die vor der allgemeinen Verfügbarkeit modernisieren möchten, wird ein frühzeitiger Zugang empfohlen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Beantragung eines frühzeitigen Zugangs finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns auf der Qlik Connect vom 14. bis 17. Mai in Orlando.

Über Qlik

Qlik wandelt komplexe Datenlandschaften in umsetzbare Erkenntnisse um und treibt so strategische Geschäftsergebnisse voran. Mit über 40.000 Kunden weltweit bietet unser Portfolio fortschrittliche AI/ML-, Datenintegrations- und Analyselösungen für Unternehmen. Unsere praktischen und skalierbaren AI/ML-Tools ermöglichen schnellere und bessere Entscheidungen. Wir zeichnen uns durch Datenintegration und -governance aus und bieten umfassende Lösungen, die mit verschiedenen Datenquellen kompatibel sind. Intuitive Analysen von Qlik decken verborgene Muster auf und versetzen Teams in die Lage, komplexe Herausforderungen zu meistern und neue Chancen zu nutzen. Als strategischer Partner machen wir unsere Kunden mit unserer plattformunabhängigen Technologie und unserem Fachwissen wettbewerbsfähiger.

2025 QlikTech International AB. Alle Rechte vorbehalten. Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind möglicherweise Handelsnamen, Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer, mit denen sie verbunden sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250514853760/de/

Contacts:

Medienkontakt

Keith Parker

keith.parker@qlik.com

512-367-2884