DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Friedensverhandlungen/Ukraine:

"Für den Prozess, der Jahre dauern könnte, ist es entscheidend, dass die Ukraine in einer starken Ausgangslage startet. Das wird ihr nur gelingen, wenn ihre Partner geschlossen und glaubwürdig hinter ihr stehen. Einiges spricht dafür: Deutschland hat wieder eine Regierung, die die Ukraine priorisiert und sich aktiv um bessere Beziehungen zu wichtigen Staaten an der Nato-Ostflanke bemüht. In der ersten Woche im Amt besuchte Bundeskanzler Friedrich Merz Polen und Kiew, kommende Woche wird er nach Litauen reisen, um dort stationierte deutsche Nato-Soldaten zu treffen. In Moskau beobachtet man all das unter Anspannung. Die gestärkte Allianz zwischen Polen, Frankreich und Deutschland stärkt Kiew, ebenso die von der EU am Mittwoch vorempfundene Ausweitung der Sanktionen gegen Russland."/DP/jha