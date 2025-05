STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Merz:

"Ob Merz dereinst als erfolgreicher Kanzler in die Annalen der Republik eingehen wird, hängt auch an seinem Geschick im Umgang mit einem Koalitionspartner, in dessen Reihen er wenige Fans hat. Seine erste Herausforderung im internen Regierungsgeschäft wird es sein, das Misstrauen zu zerstreuen, von dem die Gegenstimmen im ersten Wahlgang künden - und zugleich dafür zu sorgen, dass in dieser Regierung nicht der Schwanz mit dem Hund wackelt, wie der SPD-Kanzler Helmut Schmidt zu sagen pflegte. Erste Versuche gab es schon mit sozialdemokratischen Vorstößen für eine Beamtenrente und einen Mindestlohn par ordre du mufti. Merz hat sie mit seiner Regierungserklärung ganz beiläufig abgeräumt."/DP/jha