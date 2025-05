Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Hörspiele sind etwas Feines. Die Kinder sind beschäftigt, hören zu und spielen dabei mit Puppen oder Bauklötzern, und obendrein gibt es noch einen Lerneffekt. Wieso, weshalb warum weiß Marco Chwalek:Sprecher: Ach ja, da schlägt das Herz höher, wenn man Titel wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg oder Die drei ??? hört. Und die Kids heutzutage lieben ihre Hörspielgeschichten genauso. Aber wie kommt es, dass Hörspiele bei Kindern so beliebt sind? Das haben wir Rieke Winter von der "Apotheken Umschau ELTERN" gefragt:O-Ton Rieke Winter: 22 sec."Das hat verschiedene Gründe. Einer ist sicher, dass auch Kinder, die noch nicht lesen können, Geschichten kennenlernen können. Nebenbei können sie dann auch noch etwas spielen oder malen. Das ist ein Vorteil, den Hörspiele gegenüber Büchern haben. Und die Kinder können sich Hörspiele oft auch selbstständig anhören. Viele Musikboxen sind inzwischen ja so konzipiert, dass die Kinder sie auch alleine bedienen können."Sprecher: Selbermachen ist ja immer toll und kann auch für die Eltern eine Entlastung sein. Aber warum ist es für die Entwicklung der Kinder gut, wenn sie Hörspiele hören?O-Ton Rieke Winter: 18 sec."Weil es zum Beispiel für die Entwicklung wichtig ist, aktiv zuhören zu können.Die Kinder trainieren damit, sich auf etwas einzulassen und sich zu konzentrieren. Zuhören fördert in vielerlei Hinsicht auch Fantasie und Kreativität.Und die Kinder setzen sich je nach Inhalt mit anderen Meinungen auseinander und hinterfragen die eigenen."Sprecher: Warum sollten Kinder Hörpausen eingelegen?O-Ton Rieke Winter: 21 sec."Für Kinderohren sind Momente der Ruhe sehr wichtig. Die Ohren können Schaden nehmen, wenn zu oft und zu laut gehört wird - vor allem unter Kopfhörern. Jüngere Kinder, also bis zu einem Alter von etwa vier Jahren, sind außerdem von Hörspielen schnell überfordert, weil sie die verschiedenen Stimmen noch nicht gut unterscheiden können. Für sie sind Geschichten mit einer Erzählstimme besser geeignet."Abmoderation: Am besten stellt man als Familie klare Regeln auf wann, wie und was gehört werden darf, empfiehlt "Apotheken Umschau ELTERN".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6034222