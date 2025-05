MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfetools und -dienstleistungen für die globale Investment-Community, gab bekannt, dass die Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai, der an der Dubai Financial Market (DFM) notiert ist, mit Wirkung zum Börsenschluss am 30. Mai 2025 in den MSCI Emerging Markets Index aufgenommen wird.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman and MD CEO of DEWA (Photo: AETOSWire)

"DEWA ist stolz darauf, das größte börsennotierte Unternehmen an der Dubai Financial Market zu sein, mit einer Marktkapitalisierung von über 130 Milliarden AED. Die Aufnahme in den MSCI Emerging Markets Index stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von DEWA als börsennotiertes Unternehmen dar und unterstreicht unsere wachsende Bedeutung auf der globalen Investitionsbühne. DEWA gehörte gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung zu den größten Neuzugängen im MSCI Emerging Markets Index. Mit dieser Aufnahme reiht sich DEWA in eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen aus Schwellenländern ein, die aufgrund ihrer Stabilität, Größe und nachhaltigen Wachstumsaussichten bei internationalen Investoren sehr gefragt sind. Mit einer soliden Erfolgsbilanz bei der Ausschüttung vorhersehbarer Dividenden, der Förderung von Zielen im Bereich saubere Energie und der Unterstützung der Netto-Null-Ambitionen Dubais bietet DEWA ein überzeugendes Angebot für langfristiges globales Kapital. Unsere Grundsätze, Unternehmensführung und Betriebsstandards entsprechen den weltweit besten Praktiken. Wir sind weiterhin fest entschlossen, allen unseren Stakeholdern beständiges Wachstum, operative Exzellenz und langfristigen Wert zu bieten", erklärte SE Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman und MD CEO von DEWA

Der MSCI Emerging Markets Index ist ein weltweit führender Referenzindex, der große und mittelständische Unternehmen aus 24 Schwellenländern abdeckt, darunter China, Indien, Brasilien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit über 1.400 konstituierenden Unternehmen und einem Referenzvermögen von rund 7 Billionen US-Dollar wird der Index von passiven Fonds, die die Wertentwicklung des Marktindex nachbilden, sowie von institutionellen Anlegern weltweit intensiv beobachtet. Die Aufnahme in den MSCI Emerging Markets Index kann automatische Kapitalzuflüsse von passiven Anlageinstrumenten und indexgebundenen Fonds auslösen, die die Zusammensetzung des Index nachbilden. Diese Ströme sind in der Regel nicht diskretionär und sorgen ab dem Datum der Aufnahme für eine stetige Nachfrage nach der Aktie auf der Kaufseite.

Als neues Mitglied wird DEWA voraussichtlich von einer erhöhten Sichtbarkeit, einer verbesserten Handelsliquidität und passiven Zuflüssen aus indexgebundenen Anlageprodukten profitieren. Die Aufnahme in den Index führt in der Regel zu Kaufaktivitäten von passiven Investmentfonds, die MSCI-Benchmarks nachbilden.

