DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Mai

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (11:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:30 PK) 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Südzucker AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 PK) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj 4. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj *** 08:00 GB/BIP März PROGNOSE: 0,0% gg Vm/k.A. zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vq/+1,4% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: -18,9 Mrd GBP zuvor: -20,8 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April *** 09:00 FR/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei französischem Zahlungsverkehrsforum *** 09:50 AT/EZB-Direktor Elderson, Video-Botschaft für Green Finance Konferenz der OeNB *** 10:00 DE/Aixtron SE, HV *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV *** 10:00 DE/Eon SE, HV *** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV *** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV *** 11:00 DE/United Internet AG, HV 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 12:15 NL/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei jährlicher Generalversammmlung der ISDA *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q *** 13:30 FR/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat mit EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau bei Digitalkonferenz *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -9,0 zuvor: -8,1 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 228.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -10,5 zuvor: -26,4 *** 14:40 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei Thomas Laubach Research Conference zur Prüfung des geldpolitischen Handlungsrahmens der Fed *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 77,8% *** 16:00 US/Lagerbestände März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 20:05 US/Fed-Gouverneur Barr, Eröffnungsrede für Northeast/Mid-Atlantic Small Business Credit Symposium ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

