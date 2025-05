HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2024/2025: HBM Healthcare mit Gewinn von CHF 19 Millionen in anspruchsvollem Umfeld



15.05.2025 / 06:45 CET/CEST

Innerer Wert je Aktie (NAV) +1.5%; Aktienkurs -2.6%

Private Unternehmen als Werttreiber; Aktienbewertung der kotierten Unternehmen unter Druck

Verwaltungsrat beantragt unveränderte Barausschüttung von CHF 7.50 je Aktie HBM Healthcare Investments erzielte im Geschäftsjahr 2024/2025 in einem herausfordernden Umfeld einen Jahresgewinn von CHF 19 Millionen. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 1.5 Prozent, der Aktienkurs entwickelte sich mit -2.6 Prozent leicht rückläufig. Die privaten Unternehmen leisteten einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag und kompensierten die Kursverluste im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen. Die grössten Beiträge zur NAV-Entwicklung resultierten aus folgenden Beteiligungen: Gewinner NAV Verlierer NAV Dren Bio (privat) 3.4% Y-mAbs Therapeutics -2.1% Yellow Jersey Therapeutics (privat) 3.4% ConnectRN (privat) -1.7% Swixx (privat) 3.1% Upstream Bio (IPO) -1.5% Sai Life Sciences (IPO) 3.0% Fangzhou (IPO) -1.3% Cathay Biotech 1.3% Biohaven -1.2%



Anlagestrategie bewährt sich in anspruchsvollem Marktumfeld Der Biotechnologiesektor befand sich während des Berichtsjahrs weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Viele Neugründungen und die damit verbundene starke Zunahme an klinischen Entwicklungsprogrammen führten zu einem verschärften Wettbewerb um Talente, strategische Partner und Finanzmittel. Die Fortschritte chinesischer Unternehmen im Bereich medizinischer Innovationen verstärkten diesen Trend: Pharma- und Biotechunternehmen, die neue Wirkstoffkandidaten erwerben oder lizenzieren möchten, haben zusätzliche Kandidaten zur Auswahl. Gleichzeitig war die Zahl der Übernahmen rückläufig und das Umfeld für Börsengänge schwierig, mit sehr tiefer IPO Finanzierungsaktivität. HBM Healthcare zeigte mit einem im Marktvergleich soliden Jahresergebnis, dass sich ihre Strategie auch unter schwierigen Vorzeichen bewährt. Das breit diversifizierte Portfolio setzt nicht nur auf Medikamentenentwicklung, sondern umfasst verschiedene Marktsegmente, geografische Regionen und Stufen der Wertschöpfungskette im Gesundheitssektor. Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen Die privaten Unternehmen leisteten einen Ergebnisbeitrag von netto CHF 114 Millionen, was zu einer Steigerung des NAV um 6.7 Prozent führte. Folgende Entwicklungen standen im Vordergrund: Yellow Jersey Therapeutics, ein Spin-off der Schweizer Numab, wurde für USD 1.25 Milliarden von Johnson & Johnson übernommen. Daraus resultierte ein Gewinnbeitrag von CHF 59 Millionen. HBM Healthcare hält weiterhin rund 7 Prozent an Numab. Dren Bio verkaufte ein klinisches Entwicklungsprogramm für bis zu USD 1.9 Milliarden an Sanofi. HBM Healthcare erzielte einen Gewinnbeitrag von CHF 58 Millionen mit der Aussicht auf zusätzliche Wertsteigerung durch zukünftige Meilensteinzahlungen und bleibt mit knapp 9 Prozent an Dren Bio beteiligt. Swixx BioPharma und Swixx Healthcare erzielten mit ihren Vertriebsaktivitäten mit Fokus auf Osteuropa und Südamerika bedeutende Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Die beiden Beteiligungen wurden um CHF 53 Millionen aufgewertet. Aus sechs Börsengängen resultierte insgesamt ein Wertverlust von CHF -3 Millionen. Weitere Wertberichtigungen auf verschiedenen Beteiligungen in Höhe von insgesamt CHF -53 Millionen waren aufgrund von Finanzierungsrunden oder ungenügender operativer Entwicklung notwendig. Das Portfolio der privaten Unternehmen wurde im Berichtsjahr um drei neue Beteiligungen erweitert. Im Schlussquartal investierte HBM Healthcare USD 13 Millionen in das US-Unternehmen Curevo. Dieses entwickelt eine neue Generation von Impfstoffen zur Prävention von Gürtelrose bei Erwachsenen und Windpocken bei Kindern. Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen Die börsenkotierten Unternehmen verzeichneten eine Wertminderung von CHF -64 Millionen netto, was zu einer Reduktion des NAV von -3.6 Prozent führte. CHF -44 Millionen entfielen auf die ehemals privaten Unternehmen und CHF -20 Millionen auf die übrigen kotierten Unternehmen. Folgende Entwicklungen standen im Vordergrund: Cathay Biotech (CHF +22 Millionen, Aktienkurs +14 Prozent) hat ihre Kapitalerhöhung mit China Merchants Group abgeschlossen. Die Beteiligung von HBM Healthcare reduzierte sich dadurch auf unter 5 Prozent. Mineralys Therapeutics (CHF +6 Millionen, Aktienkurs +23 Prozent) veröffentlichte positive Studienergebnisse, welche die Einreichung des Zulassungsantrages ermöglichen. Y-mAbs Therapeutics (CHF -35 Millionen, Aktienkurs -73 Prozent) konnte die Umsatz-erwartungen nicht erfüllen. Biohaven (CHF -21 Millionen, Aktienkurs -56 Prozent) bleibt mit seiner breiten Pipeline an Entwicklungsprogrammen trotz der negativen Kursentwicklung gut positioniert. Fonds und übrige Vermögenswerte Die Fonds belasteten das Ergebnis mit CHF -5 Millionen. Aus den übrigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten resultierte in der Summe eine Wertminderung von CHF -3 Millionen. Das Finanzergebnis schloss mit einem Ertrag von CHF 3 Millionen. Vermögensallokation Das Portfolio bleibt gut ausgewogen mit einem Anteil börsenkotierter Unternehmen am konsolidierten Gesamtvermögen in Höhe von 49 Prozent (davon sind 26 Prozent ehemals private Portfoliounternehmen), 35 Prozent private Unternehmen, 10 Prozent Fonds, 4 Prozent flüssige Mittel und 2 Prozent übrige Vermögenswerte. Barausschüttung und Aktienrückkäufe HBM Healthcare Investments ist um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Neuinvestitionen und Rückflüssen an die Aktionärinnen und Aktionäre in Form von Ausschüttungen und Aktienrückkäufen bestrebt. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Barausschüttung von CHF 7.50 pro Aktie, davon CHF 2.60 als Nennwert-rückzahlung und CHF 4.90 als ordentliche Dividende. Dies entspricht einer Rendite von 4.1 Prozent auf dem Aktienkurs per Ende März 2025. Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms wurden im Berichtsjahr eigene Aktien im Wert von CHF 26 Millionen zurückgekauft. Um das Ende Juni auslaufende Aktienrückkaufprogramm fortzusetzen, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Genehmigung eines neuen Aktienrückkauf-programms im Umfang von zehn Prozent der ausstehenden Aktien. Die bisher im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms erworbenen 220 000 eigenen Aktien werden der Generalversammlung zur Vernichtung vorgeschlagen. Ausblick Das makroökonomische, geopolitische und regulatorische Umfeld bleibt anspruchsvoll und der angestossene Bereinigungsprozess im Biotechsektor geht weiter. Das sorgfältig zusammengestellte Portfolio von HBM Healthcare ist dafür gut positioniert. Gegen 50 Prozent der Anlagen sind in profitablen Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten investiert: ein solider Portfoliobaustein, der für Stabilität sorgt. Gleichzeitig verfügt das Portfolio mit über einem Drittel Private Equity über erhebliches Mehrwertpotenzial. Geschäftsbericht Der vollständige Geschäftsbericht 2024/2025 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar. Kontakt

