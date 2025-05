EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

TAG Immobilien AG startet erfolgreich in das Jahr 2025; starker operativer Cashflow sorgt für weiteres NTA-Wachstum und reduziert LTV nahezu auf Zielwert



15.05.2025

TAG Immobilien AG startet erfolgreich in das Jahr 2025; starker operativer Cashflow sorgt für weiteres NTA-Wachstum und reduziert LTV nahezu auf Zielwert Vermietungsergebnis (FFO I) mit EUR 44,9 Mio. über dem Vorquartal Q4 2024 und Vorjahresquartal Q1 2024 (jeweils EUR 44,6 Mio.)

Operatives Vermietungsergebnis (EBITDA) mit EUR 62,8 Mio. deutlich über dem Vorquartal Q4 2024 (EUR 60,3 Mio.) und Vorjahresquartal Q1 2024 (EUR 61,4 Mio.)

Unverändert starkes like-for-like Mietwachstum im deutschen Portfolio von 3,0% p.a.

Höhere Anzahl verkaufter Einheiten in Polen im Q1 2025 mit 592 im Vergleich zu 501 Einheiten im Q4 2024

EPRA NTA je Aktie erhöht sich auf EUR 19,75; Anstieg von 6% gegenüber Q1 2024 (EUR 18,63) und 3% gegenüber Q4 2024 (EUR 19,15)

LTV mit 45,6% im Bereich des Zielwerts von ca. 45% (46,9% zum 31. Dezember 2024) Hamburg, 15. Mai 2025 Übersicht zum Vermietungsgeschäft - erhöhter FFO I und deutliches Wachstum im operativen Ergebnis (EBITDA) Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2025 erwiesen sich als operativ erfolgreicher Jahresstart. Der FFO I, der sowohl das deutsche als auch das polnische Vermietungsgeschäft umfasst, lag mit EUR 44,9 Mio. über dem Vorquartal Q4 2024 sowie dem Vorjahresquartal Q1 2024 (jeweils EUR 44,6 Mio.). Dazu trug insbesondere das unverändert starke like-for-like Mietwachstum im deutschen Portfolio von 3,0% p.a. bei. In Deutschland stieg der Leerstand in den rund 83.000 Wohneinheiten des Konzerns leicht, wie nicht unüblich im ersten Quartal eines Jahres, von 3,6% zum Ende des Geschäftsjahres 2024 auf 3,9% im März 2025 an. Durch niedrige Instandhaltungskosten und das weitere Portfoliowachstum in Polen übertraf das bereinigte EBITDA aus der Vermietung mit EUR 62,8 Mio. das Vorquartal Q4 2024 (EUR 60,3 Mio.) und Vorjahresquartal Q1 2024 (EUR 61,4 Mio.) deutlich. In Polen umfasste das Vermietungsportfolio zum Stichtag 3.350 (31. Dezember 2024: 3.219) Wohnungen. Der Leerstand für Einheiten, die seit mehr als einem Jahr in der Vermietung sind, belief sich zum Ende des ersten Quartals 2025 auf nur 1,9% nach 1,5% zum Jahresende 2024. Im gesamten Portfolio, einschließlich der erst im Berichtszeitraum fertiggestellten Wohnungen, lag der Leerstand bei 6,3% (31. Dezember 2024: 4,9%). Das bereinigte EBITDA aus dem wachsenden polnischen Vermietungsgeschäft stieg mit EUR 4,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1 2024: EUR 3,2 Mio.) weiter an. Das like-for-like Mietwachstum in Polen betrug im Berichtszeitraum 3,0% p.a. nach 3,2% zum Ende des Vorjahres. Übersicht zum Verkaufsgeschäft - Höhere Anzahl verkaufter Einheiten in Polen Im Verlauf des ersten Quartals 2025 konnte mit 592 Wohnungen eine höhere Anzahl verkaufter Einheiten im Vergleich zum Vorquartal Q4 2024 (501 verkaufte Wohnungen) verzeichnet werden. Die Verkaufspreise in Polen bleiben weiterhin auf einem hohen Niveau, nachdem diese in den letzten drei Jahren auf Grund der hohen Nachfrage nach Neubauwohnungen sehr stark, um kumulativ rund 45%, gestiegen sind. Das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen fiel im ersten Quartal 2025 erwartungsgemäß auf Grund reduzierter Wohnungsübergaben geringer aus und belief sich auf EUR 5,0 Mio. (nach EUR 27,4 Mio. im Q4 2024 bzw. EUR 19,8 Mio. im Q1 2024). Entsprechend der Prognose wird für den Rest des Jahres ein Anstieg der Wohnungsübergaben und damit auch des Verkaufsergebnisses erwartet. Der FFO II, der neben dem FFO I auch das polnische sowie das deutsche Verkaufsergebnis enthält, reduzierte sich in der Folge im ersten Quartal 2025 auf EUR 50,1 Mio. (Q4 2024: EUR 71,9 Mio.; Q1 2024: EUR 64,3 Mio.). Auch hier wird auf Grund höherer Verkaufsergebnisse im Jahresverlauf 2025 ein Anstieg erwartet. Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, ordnet die Ergebnisentwicklung ein: "Die TAG ist sehr gut ins Jahr 2025 gestartet. Insbesondere freut uns, dass das operative Ergebnis trotz der noch im letzten Jahr erfolgten Immobilienverkäufe in Deutschland gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen ist. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigen insofern unverändert eine hohe Nachfrage. Vor diesem Hintergrund gehen wir in Bezug auf die nächste Immobilienbewertung zum 30. Juni 2025 auch in Deutschland wieder von einem leichten Wertzuwachs aus, so wie wir es bereits im zweiten Halbjahr 2024 gesehen haben." EPRA NTA je Aktie wächst im Jahresvergleich um 6%; LTV nahezu am Zielwert Zum Ende des ersten Quartals 2025 erhöhte sich der EPRA NTA je Aktie auf EUR 19,75, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem ersten Quartal 2024 (EUR 18,63) bzw. 3% gegenüber dem Q4 2024 (EUR 19,15) entspricht. Diese positive Entwicklung war überwiegend auf die starke Cash-Generierung der TAG aus dem operativen Geschäft zurückzuführen. In Folge der positiven operativen Ergebnisse, durch den Vollzug von bereits im Vorjahr beurkundeten Immobilienverkäufen in Deutschland sowie durch positive Effekte aus der Währungsumrechnung des polnischen Zloty in Euro sank der Verschuldungsgrad LTV im Vergleich zum Q4 2024 von 46,9% auf 45,6%. Damit liegt der Wert nahezu am Zielwert von ca. 45%. Andere Finanzierungskennzahlen, wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA, liegen bei unverändert starken 5,9-fach bzw. 10,3-fach. Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert dies wie folgt: "Mit der im März 2025 erfolgreich platzierten Wandelanleihe über EUR 332 Mio. könnten wir unsere Liquiditätsposition weiter ausbauen. Mit liquiden Mitteln von zum Stichtag fast EUR 1,0 Mrd. sind nicht nur alle in den nächsten Jahren anstehenden Verbindlichkeiten am Kapitalmarkt vorzeitig refinanziert, die starke Finanzposition bildet vor allem auch die Grundlage für Investitionen in unser polnisches Vermietungsgeschäft, das zum Jahresende 2028 rund 10.000 Mietwohnungen umfassen soll." Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt Alle bisher veröffentlichten Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 werden vollumfänglich bestätigt. Dies gilt auch für die Kennzahlen je Aktie unter Berücksichtigung potenzieller neuer Aktien aus der den Aktionären für die nächste Hauptversammlung vorgeschlagenen Aktiendividendenoption: FFO I: EUR 172-176 Mio. (EUR 0,99 je Aktie)

Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen: EUR 61-67 Mio.

FFO II: EUR 233-243 Mio. (EUR 1,36 je Aktie) Dividende Wie bereits kommuniziert, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die am 16. Mai 2025 stattfindet, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2024 von EUR 0,40 je Aktie vor. Dies basiert auf einer Ausschüttungsquote von 40% des FFO I. Die Aktionäre sollen dabei erstmals die Wahl zwischen einer Barausschüttung (Bardividende) und neuen TAG-Aktien (Aktiendividende) haben, um durch die Aktiendividende die Wachstumspläne der TAG zusätzlich zu unterstützen. Weitere Einzelheiten zum ersten Quartal 2025 finden Sie in der heute veröffentlichten Zwischenmitteilung und in einer zusammenfassenden Präsentation unter

https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte . Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2025- 31.03.2025 01.01.2024- 31.03.2024 Netto-Ist-Miete Gesamt 92,0 88,8 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 62,8 61,4 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 5,9 22,8 EBITDA (bereinigt) Gesamt 68,7 84,2 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 5,0 19,8 Konzernergebnis 39,0 52,9 FFO I je Aktie in EUR 0,26 0,25 FFO I 44,9 44,6 FFO II je Aktie in EUR 0,29 0,37 FFO II 50,1 64,3

Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 8.210,8 7.750,3 Eigenkapital 3.154,1 3.099,9 EPRA NTA je Aktie 19,75 19,15 LTV in % 45,6 46,9 Portfoliodaten 31.03.2025 31.12.2024 Einheiten Deutschland 83.126 83.618 Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) 3.350 3.219 Verkaufte Wohnungen Polen 592 1.936 Übergebene Wohnungen Polen 224 2.666 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.603,3 6.505,9 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.265,9 5.286,1 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.337,4 1.219,8 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 4,1 3,9 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,9 3,6 Leerstand in % Polen (gesamt) 6,3 4,9 Leerstand in % Polen (Wohneinheiten > 1 Jahr in der Vermietung) 1,9 1,5 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,5 2,5 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,0 3,0 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,0 3,2 Mitarbeiter*innen 31.03.2025 31.03.2024 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.884 1.848 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 31.03.2025 in EUR Mio. 2.208 Grundkapital zum 31.03.2025 in EUR 175.489.025 WKN/ISIN 830350/DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 31.03.2025 (ausgegeben) 175.489.025 Anzahl der Aktien zum 31.03.2025 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 175.404.601 Free Float in % (ohne eigenen Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

Presseanfragen TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations



