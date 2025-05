EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

SCHOTT Pharma schließt starkes zweites Quartal im Geschäftsjahr 2025 ab



15.05.2025

SCHOTT Pharma schließt starkes zweites Quartal im Geschäftsjahr 2025 ab Umsatz in Q2 2025 um 8 % auf 252 Mio. Euro gestiegen; währungsbereinigtes Wachstum von 10 % gegenüber dem Vorjahr

EBITDA-Marge in Q2 2025 berichtet bei 28,6 % und währungsbereinigt bei 28,2 %

Anteil margenstarker High-Value-Lösungen (HVS) in Q2 2025 bei 56 %

SCHOTT Pharma bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und Verabreichungssysteme, hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 20251 veröffentlicht. "Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität sehen wir weiterhin eine starke Dynamik in den langfristigen Trends, die die Pharmaindustrie prägen. Unsere starken Innovationen und Kapazitätserweiterungen treiben unser Wachstum sowohl im Kerngeschäft als auch im Geschäft mit High-Value-Lösungen voran. Wir sind auf einem guten Weg, unsere Finanzziele für 2025 zu erreichen", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "Nach einem langsameren Jahresauftakt führten die gestiegene Nachfrage nach High-Value-Lösungen sowie unsere anhaltenden Kosteneinsparungen zu einem starken Ergebnis im zweiten Quartal. Unsere Investitionen in den Ausbau unserer Kapazitäten und die Optimierung unseres Produktportfolios bilden eine solide Grundlage für weitere finanzielle Stabilität und Wachstum", sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma.

Starkes Umsatzwachstum; positive Produktmixverschiebung führte zu deutlichem Anstieg des EBITDA Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 erreichte 252 Mio. Euro, was einem soliden Anstieg von 8 % bzw. währungsbereinigt von 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Haupttreiber dieses Wachstums war die hohe Nachfrage nach margenstarken High-Value-Lösungen (HVS) im Segment Drug Containment Solution (DCS) über alle Bereiche hinweg, von gebrauchsfertigen (ready-to-use, kurz RTU) Produkten bis hin zu Spezialfläschchen. Darüber hinaus kompensierte die anhaltend starke Nachfrage nach Glasspritzen im Segment Drug Delivery Systems (DDS) eine vorübergehend schwächere Nachfrage nach Polymerspritzen. Das EBITDA von SCHOTT Pharma stieg auf 72 Mio. Euro, was einem deutlichen Anstieg von 63 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser starke Anstieg wurde durch eine Produktmixverschiebung hin zu HVS und die weitere Umsetzung von Effizienzmaßnahmen getrieben. Darüber hinaus gab es im zweiten Quartal des Vorjahres starke Währungseffekte in Höhe von insgesamt 23 Mio. Euro, die sich hauptsächlich aus Hedging-Aktivitäten ergaben. Die Währungseffekte im zweiten Quartal 2025 waren marginal, weshalb sich das währungsbereinigte EBITDA ebenfalls auf 72 Mio. Euro belief. Die EBITDA-Marge stieg auf 28,6 %, verglichen mit einer Marge von 18,9 % im zweiten Quartal 2024. Bei konstanten Wechselkursen lag die EBITDA-Marge im zweiten Quartal 2025 bei 28,2 %. Die positiven Effekte der durchgeführten Effizienzmaßnahmen und des HVS-Wachstums konnten die vorübergehende Unterauslastung der Kapazitäten für Fläschchen und Polymerspritzen sowie die laufenden Anlaufkosten in Ungarn und Serbien mehr als ausgleichen. Die direkten Auswirkungen der US-Zölle sind voraussichtlich begrenzt. SCHOTT Pharma ist auf einem guten Weg, seine Prognose für das Geschäftsjahr zu erreichen. Im Segment DDS war die Nachfrage nach Glasspritzen weiterhin hoch. SCHOTT Pharma verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 109 Mio. Euro, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDA im Segment DDS lag mit 38 Mio. Euro nur geringfügig unter dem sehr guten Ergebnis des zweiten Quartals des Vorjahres. In diesem Wert sind die Anlaufkosten für weitere Produktionskapazitäten für vorfüllbare Glasspritzen in Ungarn enthalten. Im Segment DCS stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um starke 7 % auf 143 Mio. Euro. Diese Entwicklung wurde insbesondere durch die hohe Nachfrage nach HVS wie sterilen Fläschchen und Karpulen sowie beschichteten Spezialfläschchen getragen. Dank des HVS-Wachstums und der fortgesetzten Kostenoptimierungsmaßnahmen stieg das DCS-EBITDA um 21 % auf 33 Mio. Euro und die Marge verbesserte sich. Innovation in allen Segmenten vorantreiben Mit der SCHOTT TOPPAC® freeze vorfüllbaren Polymerspritze bringt SCHOTT Pharma die erste und bisher einzige Spritze auf den Markt, die für die Lagerung von Medikamenten bei extrem niedrigen Temperaturen von -180 °C geeignet ist. Diese Innovation ermöglicht die sichere Lagerung empfindlicher Biologika wie Zell- und Gentherapien und trägt so zur Patientensicherheit bei. SCHOTT Pharma erweitert außerdem sein cartriQ® Portfolio um eine gebrauchsfertige 1,5 ml Karpule, das kleinste sterile Format im Sortiment, das für die sichere Aufbewahrung von Medikamenten wie Insulin, GLP-1-Medikamenten oder Hormontherapien eingesetzt wird. Die neue Karpule wurde entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an effizienten pharmazeutischen Herstellungsprozessen gerecht zu werden. Zusammen mit dem innovativen rautenförmigen Nest hilft das neue, kleine Karpulenformat Pharmaunternehmen dabei, ihre Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und die Markteinführung von Medikamenten zu beschleunigen. Darüber hinaus fördern SCHOTT Pharma und seine Partner durch die "Alliance for RTU" die Markteinführung von RTU-Lösungen. Dieses strategische Netzwerk zielt auf die Steigerung der Produktionseffizienz und der Patientensicherheit ab und wächst kontinuierlich. Ausblick Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 ist SCHOTT Pharma auf einem guten Weg, seine Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen: ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich sowie eine EBITDA-Marge auf dem hohen Niveau des Geschäftsjahres 2024 (beide währungsbereinigt). Mit Blick auf die Zukunft könnte die Marktnachfrage aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten kurzfristig Schwankungen unterliegen. Die langfristigen Trends im Pharmabereich bleiben jedoch unverändert und werden das Wachstum von SCHOTT Pharma langfristig vorantreiben.

Kennzahlen Q2 2025 (in Mio. Euro) Q2 24 Q2 25 ? Vorjahr Q2 25 (cc2) ? Vorjahr (cc2) Umsatzerlöse 234 252 8 % 257 10 % DCS-Umsatz 134 143 7 % 148 11 % DDS-Umsatz 100 109 9 % 109 8 % Überl./Kons. 0 0 na 0 na EBITDA 44 72 63 % 72 64 % DCS-EBITDA 28 33 21 % 35 27 % DDS-EBITDA 39 38 -3 % 37 -3 % Überl./Kons. -22 1 na 0 na EBITDA-Marge 18,9 % 28,6 % 9,7 pp 28,2 % 9,3 pp DCS EBITDA-Marge 20,6 % 23,3 % 2,7 pp 23,7 % 3,0 pp DDS EBITDA-Marge 38,4 % 34,4 % -4,0 pp 34,3 % -4,1 pp EBIT 28 53 86 % EBIT-Marge 12,2 % 21,0 % 8,8 pp Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,17 0,26 54 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (A) 25 48 23 Cashflow Investitionen (B) -29 -29 0 Free Cash Flow (A+B) -3 19 22 Cash CAPEX insgesamt 28 30 -2

Kennzahlen H1 2025 (in Mio. Euro) H1 24 H1 25 ? Vorjahr H1 25 (cc2) ? Vorjahr (cc2) Umsatzerlöse 466 482 3 % 498 7 % DCS-Umsatz 263 272 3 % 290 10 % DDS-Umsatz 204 211 3 % 208 2 % Überl./Kons. 0 0 na 0 na Umsatzanteil HVS 53 % 55 % 2 pp EBITDA 117 130 11 % 136 16 % DCS-EBITDA 54 62 13 % 66 22 % DDS-EBITDA 78 72 -8 % 71 -10 % Überl./Kons. -16 -3 na -1 na EBITDA-Marge 25,1 % 26,9 % 1,9 pp 27,3 % 2,2 pp DCS EBITDA-Marge 20,7% 22,6 % 1,9 pp 22,8 % 2,1 pp DDS EBITDA-Marge 38,3% 34,1% -4,3 pp 33,9 % -4,4 pp EBIT 87 92 7 % EBIT-Marge 18,5 % 19,1 % 0,6 pp Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,46 0,45 -3 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (A) 91 72 -19 Cashflow Investitionen (B) -57 -50 7 Free Cash Flow (A+B) 34 22 -12 Cash CAPEX insgesamt 57 51 -6

Summendifferenzen in den Tabellen sind durch Rundungen möglich. / na = nicht aussagefähig 1Das Geschäftsjahr läuft von Oktober bis September. Q2 2025 bezieht sich daher auf den Zeitraum von Januar 2025 bis März 2025.

2CC = Constant Currencies (Deutsch: auf Basis konstanter Wechselkurse) Webcast Andreas Reisse (CEO) und Dr. Almuth Steinkühler (CFO) werden am 15. Mai 2025 um 11:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 sprechen. Der Audio-Webcast kann über eine Telefonkonferenz verfolgt werden. Die begleitende Präsentation kann auch auf der IR-Website heruntergeladen werden: www.schott-pharma.com/investor-relations Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com Pressekontakt Lea Kaiser PR & Communications Manager Tel.: +49 (0) 151 68917195 E-Mail : lea.kaiser@schott.com Tobias Erfurth Head of Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com Jasko Terzic, CFA Senior Manager Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com



