DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Tokio schwächer

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die Börsen in Ostasien im Handelsverlauf am Donnerstag. Leicht positive Vorgaben der Wall Street verpuffen. Bremsend wirkt der schwächere Dollar - insbesondere in Tokio. Der Nikkei-225 ist mit einem Minus von 1,1 Prozent aktuell der Tagesverlierer. Einige Teilnehmer sprechen aber auch von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Zu hören ist auch von Zurückhaltung vor am Freitag anstehenden BIP-Zahlen aus Japan, die Bremsspuren der Trump'schen Zollpolitik zeigen dürfte.

Am Vortag waren Berichte aufgekommen, die USA strebten einen schwächeren Dollar an, um so ihre Außenhandelsbilanz zu verbessern. Der Dollar wird unter anderem mit 146,04 Yen gehandelt, etwa 1 Yen niedriger als zur gleichen Vortageszeit und verglichen mit Ständen um 148 Yen am Dienstag.

In Schanghai büßt der Composite-Index 0,4 Prozent ein, in Hongkong der HSI um 0,3 Prozent. Der südkoreanische Kospi gibt um 0,3 Prozent nach. Lediglich in Sydney steigt das Börsenbarometer, allerdings lediglich um 0,2 Prozent.

Etwas auf die Stimmung drücken dürfte, dass der russische Präsident Putin am Berichtstag nicht zu den von ihm initiierten Friedensgesprächen nach Istanbul reist, um dort direkt mit seinem ukrainischen Pendant Selenskiy zu sprechen. Das dämpft Spekulationen, dass dort nachhaltigere Vereinbarungen gefunden werden in Sachen Waffenstillstand oder gar Frieden.

Unter den Einzelwerten zeigen Tencent in Hongkong nur eine geringe Reaktion auf die Vorlage des Quartalsberichts. Der Kurs gibt um ein halbes Prozent nach. Zum einen stieg der Umsatz um 13 Prozent kräftiger als erwartet, zugleich verdoppelte der Technologieriese seine Investitionen annähernd.

In Tokio werden Aktien exportstarker Unternehmen vor dem Hintergrund der Dollarschwäche verkauft. Beispielsweise verbilligen sich Nissan, Honda und Toyota um über 3 Prozent, Sony ebenfalls. Schlecht kommen in ersten Reaktion neue Geschäftszahlen des Pharmaunternehmens Eisai an. Der Kurs sackt um fast 4 Prozent ab.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.299,00 +0,2% +1,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.740,60 -1,0% -4,3% 08:30 Kospi (Seoul) 2.633,14 -0,3% +9,7% 08:30 Schanghai-Comp. 3.389,75 -0,4% +0,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.581,29 -0,3% +15,2% 10:0 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:16 % YTD EUR/USD 1,1198 0,2 1,1177 1,1184 +8,1% EUR/JPY 163,58 -0,2 163,89 164,59 +1,3% EUR/GBP 0,8431 0,0 0,8427 0,8406 +1,7% GBP/USD 1,3281 0,2 1,3261 1,3305 +6,3% USD/JPY 146,07 -0,4 146,64 147,16 -6,3% USD/KRW 1.396,31 -0,9 1.408,32 1.421,29 -4,0% USD/CNY 7,1996 -0,1 7,2057 7,1998 -0,2% USD/CNH 7,2096 -0,0 7,2098 7,2088 -1,9% USD/HKD 7,8093 0,1 7,8044 7,8011 +0,4% AUD/USD 0,6436 0,1 0,6430 0,6475 +4,5% NZD/USD 0,5898 -0,0 0,5900 0,5937 +6,1% BTC/USD 102.928,20 -0,7 103.668,60 103.594,10 +11,8% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,65 62,89 -2,0% -1,24 -11,5% Brent/ICE 64,67 65,85 -1,8% -1,18 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.145,02 3.178,75 -1,1% -33,74 +23,8% Silber 28,44 28,83 -1,4% -0,39 +5,5% Platin 880,8 877,67 +0,4% +3,13 +1,3% Kupfer 4,58 4,611 -0,7% -0,03 +12,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

May 15, 2025 00:37 ET (04:37 GMT)

