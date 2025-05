The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2025ISIN NameUS89356BAA61 TRANSCDA TRUST 15/75 FLRDE000LB2BE35 LBBW NK FZA 21/25US013051EK94 ALBERTA 20/25DE000LB2BS39 LBBW CD FESTZINS 22/25XS2079668609 TATA MOTORS 19/25US747525AF05 QUALCOMM 15/25AU3CB0272219 WOOLWO.GRP 20/25 MTNAT0000A1E283 ERSTE GP BK 15-25FLR 1416DE000DG4T291 DZ BANK IS.A508