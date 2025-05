ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Suss Microtec von 35,80 auf 40,00 Euro angehoben und die Papiere des Halbleiterherstellers von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Das immer schwächere Umfeld sei inzwischen eingepreist, schrieb Madeleine Jenkins am Mittwochabend in seiner Neubewertung. Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Bewertung wieder eine gewisse Stütze. Insgesamt rät Jenkins aber zur Vorsicht./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1K0235