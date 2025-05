Berlin (ots) -Zum Tag der Familie am 15. Mai 2025 erklärt Joshua Hofert, Vorstandssprecher der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes:"Familien gehören zusammen. Das gilt auch für Familien, die flüchten müssen! Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, die Möglichkeiten zum Familiennachzug weiter einzuschränken - obwohl schon jetzt viele geflüchtete Kinder und Jugendliche teils jahrelang von ihren Familien getrennt leben. Es ist gesellschaftlich unbestritten, welche große Bedeutung Familien für das Aufwachsen von Kindern haben. Gerade Kindern und Jugendlichen, die aus ihren Herkunftsländern fliehen müssen, hilft familiärer Halt enorm beim Ankommen und bei der Integration. Anstatt aber Familien zu stärken, will die neue Bundesregierung nun legale Zugangswege begrenzen. Wir fordern die Bundesregierung auf, den Familiennachzug im Sinne der Rechte von Kindern und Jugendlichen einfach und unbürokratisch zu organisieren."Gemeinsam mit dem International Rescue Committee und Save the Children hat Terre des Hommes anlässlich des Tages der Familie einen Appell an die neue Bundesregierung veröffentlicht, der von 30 Kinder- und Menschenrechtsorganisationen unterstützt wird. Gemeinsam fordern die Organisationen ein klares Bekenntnis zum Familiennachzug als sicherem Zugangsweg.Der Appell im Wortlaut auf www.tdh.de (https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/Verein/01_Informieren/Themen/Flucht/Appelle_Aufrufe_Forderungen/Aufruf_zum_Tag_der_Familie_Familien_gehoeren_zusammen_15.05.2025.pdf)###Die entwicklungspolitische Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes engagiert sich seit über 50 Jahren für Kinder und Jugendliche weltweit. Terre des Hommes fördert Projekte zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und leistet humanitäre Hilfe in Konflikten und Katastrophensituationen. Im Vordergrund der Arbeit steht ein partnerschaftlicher und partizipativer Ansatz mit lokalen Partnerorganisationen in den Projektregionen. Weltweit fördert Terre des Hommes 367 Projekte für Kinder und Jugendliche in 44 Ländern.Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, 05 41 / 71 01 158, c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6034232