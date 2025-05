Düsseldorf (ots) -Während Unternehmen Investitionen in Technologie tätigen, wächst die Lücke zu den ambitionierten Erwartungen des C-Levels in KI und zukunftsgerichteter Personalstrategie.- Die Business Leaders Studie 2025 der Adecco Group befragte 2.000 C-Level-Führungskräfte in 13 Ländern und 17 Branchen zu deren Perspektiven auf die Zukunft der Arbeit.- 61% der zukunftsfitten Unternehmen in Deutschland wechseln von einem jobbasierten zu einem kompetenzbasierten Ansatz in der Personalplanung.- In Deutschland ist die Erwartung an eigenständigen Kompetenzerwerb der Mitarbeitenden am höchsten: 67% der Führungskräfte in Deutschland erwarten, dass Mitarbeitende proaktiv neue, KI-bezogene Fähigkeiten erlernen. Bereits 72% der deutschen Unternehmen haben dabei KI-Richtlinien implementiert.Die heute veröffentlichte globale Business Leaders Studie der Adecco Group deckt auf, dass die meisten Unternehmen noch keine Personalstrategie haben, um durch die schnelllebige Transformation durch Künstliche Intelligenz zu navigieren. Während 41% der C-Level-Führungskräfte in Deutschland angeben, dass die aktuellen Personalstrategien mit dem Tempo der Disruptionen nicht Schritt halten können, sind lediglich 14% der Unternehmen in Deutschland zukunftsfit. Die Studie zeigt auf, dass Deutschland bereits in vielen Bereichen im Spitzenbereich mitspielt, im internationalen Vergleich jedoch noch deutlicher Nachholbedarf in Unterstützung durch Schulungen, Datenanalysen und einheitlichen KI-Strategien des C-Levels besteht.Die Business Leader Studie 2025 mit dem Titel "Führung in Zeiten von KI: Erwartung versus Realität" befragte 2.000 C-Level-Führungskräfte aus 13 Ländern und 17 Branchen, die für rund 10.000.000 Arbeitnehmende verantwortlich sind. Aus Deutschland nahmen 150 Manager:innen teil. Weltweit antworteten die Befragten, dass sie bis 2030 digitale Transformation, GenAI und KI als die drei einflussreichsten Megatrends erwarten. In Deutschland wird zusätzlich mentale Gesundheit und Wohlbefinden von Arbeitnehmenden als weiterer Trend durch die befragten Führungskräfte identifiziert."Die Business Leaders Studie 2025 zeigt, dass Erwartungen und Realität von Führung in Zeiten von KI noch nicht zusammenpassen. Als größte Herausforderung bezeichnen Top Manager, dass Personalstrategien mit dem Tempo der Veränderungen nicht Schritt halten können. Entscheidend ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht", sagt Peter Blersch, Country President Adecco Group Germany & Austria. "Technologie sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss mit einer modernen, anpassungsfähigen Personalstrategie verknüpft werden - damit Mitarbeitende den Wandel mitgestalten können."Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:- Führungskräfte müssen ihre Talent- und Technologie-Strategie aufeinander abstimmen, um die disruptiven Veränderungen von KI erfolgreich zu meistern. Als stärkste Herausforderung bezeichnen 41% der Befragten in Deutschland, dass ihre Personalplanung nicht mit der Geschwindigkeit der Transformation mithalten kann. 45% der Führungskräfte in Deutschland geben zudem an, dass ihre Führungsteams Schwierigkeiten haben sich in kurzer Zeit auf eine gemeinsame Strategie und Maßnahmen zu einigen.- Unternehmen stellen hohe Erwartungen an ihre Mitarbeitenden. 67% der befragten Führungskräfte in Deutschland erwarten, dass Mitarbeitende eigenständig neue, KI-bezogene Fähigkeiten erlernen. Damit belegt Deutschland weltweit den Spitzenplatz in der Studie. Während eine hohe Erwartungshaltung an eigenständige Fähigkeitsentwicklung gestellt wird, bieten jedoch auch bereits 58% der Unternehmen Schulungen an und 72% der befragten deutschen Unternehmen haben KI-Richtlinien implementiert.- Führungskräfte gehen mit gutem Beispiel in KI-Anwendung voran. Im Vergleich zu 49% der Unternehmen weltweit sagen 57 % in Deutschland, dass ihr Führungsteam gut vorbereitet ist, KI-Tools sinnvoll einzusetzen, um Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz im Unternehmen zu steigern.- Unternehmen bewegen sich hin zu einem daten- und kompetenzbasierten Ansatz in der Personalplanung. 61% der zukunftsfitten Organisationen in Deutschland wechseln von einem jobbasierten zu einem kompetenzbasierten Ansatz in der Personalplanung. Nachholbedarf besteht noch im Bereich Datenanalyse: Weniger als ein Drittel der Unternehmen in Deutschland (32%) investieren in Datenanalysen zur Verbesserung und Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen.Im KI-Zeitalter entsteht eine neue Generation an zukunftsfitten Unternehmen:Die Studienergebnisse zeigen, dass 2025 14% der Unternehmen in Deutschland als zukunftsfit bezeichnet werden können. Zukunftsfitte Unternehmen sind menschenzentrierte, technologiegestützte Organisationen, die sich aktiv auf die disruptiven Auswirkungen durch das Engagement in vier Kernbereichen vorbereiten: Diese sind ein strukturierter und verantwortungsvoller Ansatz hinsichtlich KI; Unterstützung in Anpassungsfähigkeit und beruflicher Mobilität; aktiver Einsatz für die Weiterentwicklung von Fähigkeiten; Vorbereitung ihrer Führungskräfte für eine sich schnell verändernde Zukunft.Weltweit bedeutet das konkret für Unternehmen:- 64% der zukunftsorientierten Organisationen sagen, dass die Nutzung von KI die Entscheidungsfindung ihres Führungsteams verbessert, verglichen mit 49% aller befragten Unternehmen.- 71% sind sehr zuversichtlich hinsichtlich der Implementierungsstrategie von KI in ihrem Unternehmen, verglichen mit 58% aller befragten Unternehmen.- 65% verfolgen eine kompetenzbasierte Personalplanung und entfernen sich von starren Jobstrukturen, verglichen mit 56% aller Unternehmen."Mit 67% erwarten Führungskräfte in Deutschland mehr als überall sonst auf der Welt, dass Mitarbeitende proaktiv neue, KI-bezogene Fähigkeiten erlernen", ergänzt Peter Blersch. "Das Modell von zukunftsfitten Unternehmen zeigt, dass diejenigen als Gewinner aus der Transformation hervorgehen werden, die einen strukturierten und verantwortungsvollen Ansatz hinsichtlich KI fahren, Anpassungsfähigkeit fördern und sich aktiv für die Weiterentwicklung von Fähigkeiten bei ihren Mitarbeitenden einsetzen." Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten - Adecco, Akkodis und LHH - in über 60 Ländern ermöglichen wir eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit für Einzelpersonen, liefern digitale und technische Lösungen, um die Transformation der Smart Industry voranzutreiben, und befähigen Organisationen, ihre Belegschaft zu optimieren. Die Adecco Gruppe geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für eine integrative Kultur ein, fördert die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und unterstützt widerstandsfähige Volkswirtschaften und Gemeinschaften. Original-Content von: The Adecco Group Germany, übermittelt durch news aktuell