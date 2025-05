EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

tonies mit starkem Start ins Jahr 2025 - 97,2 Mio. EUR Umsatz im ersten Quartal



15.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tonies mit starkem Start ins Jahr 2025 - 97,2 Mio. EUR Umsatz im ersten Quartal Gruppenumsatz steigt in Q1 währungsbereinigt (in constant currency, cc ) um 22,1% YoY, getrieben durch internationale Expansion (+24,1% nominal auf 97,2 Mio. EUR)

) um 22,1% YoY, getrieben durch internationale Expansion (+24,1% nominal auf 97,2 Mio. EUR) Nordamerika setzt positive Dynamik mit Wachstum von 37,5% YoY (cc) fort (+42,4% nominal auf 39,7 Mio. EUR)

Umsatz in der DACH-Region ging aufgrund von Basiseffekten, darunter die Verschiebung von Ostern von Q1 2024 auf Q2 2024, leicht um 3,0% (cc) zurück (-3,0% nominal auf 39,0 Mio. EUR)

Umsatz im Rest der Welt steigt um 78,6% YoY (cc) nach erfolgreichem Start in ANZ und starkem Momentum in weiteren Kernmärkten (+80,9% nominal auf 18,6 Mio. EUR)

tonies erwartet auch für 2025 ein weiteres Jahr profitablen Wachstums; Veröffentlichung der Prognose folgt, sobald es eine höhere Visibilität zur weltweiten Zollsituation gibt LUXEMBURG, 15. Mai 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, ist mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 22,1% im Vergleich zum Vorjahr stark in das Jahr 2025 gestartet. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "tonies setzt seinen dynamischen Wachstumskurs auch 2025 konsequent fort. Neue Produkte und eine starke Kundenbindung treiben die Nachfrage - besonders in Nordamerika und den internationalen Märkten. Unsere internationale Expansion beschleunigt sich sogar gegenüber dem starken Vorjahr, und dies ohne den Ostereffekt, der dieses Jahr erst im Folgequartal einsetzt. Wir fokussieren uns auf internationale Expansion und Produktinnovationen, begegnen aber zugleich aktiv der zunehmenden geopolitischen Komplexität. Die jüngste Deeskalation zwischen den USA und China deutet auf eine stabilere Planungsgrundlage hin. Dennoch reduzieren wir Risiken weiterhin gezielt - durch frühzeitig umgesetzte Preisanpassungen in den USA und den Produktionsstart in Vietnam, der bereits vor der aktuellen Zolldynamik umgesetzt wurde. Ich bin überzeugt, dass wir auf dieser Basis unser profitables Wachstum auch 2025 fortsetzen werden." Jan Middelhoff, CFO von tonies, fügt hinzu: "Im ersten Quartal 2025 haben wir ein starkes währungsbereinigtes Umsatzwachstum von über 22% im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Nordamerika setzte seinen deutlichen Wachstumskurs mit einem Anstieg von mehr als 37% fort, während der Rest der Welt um mehr als 78% wuchs. Unsere DACH-Region konnte ihr starkes Umsatzniveau halten, wenn man Basis- und Cut-off-Effekte sowie die Verschiebung des Ostergeschäfts von März auf April berücksichtigt. Das gute erste Quartal, insbesondere in unseren internationalen Regionen, ist ein weiterer Beleg für die Stärke unseres Geschäftsmodells und unsere Fähigkeit, tonies global zu skalieren. Wir sind strategisch und finanziell sehr gut aufgestellt, um unser profitables Wachstum im Jahr 2025 fortzusetzen." Umsatzentwicklung Künftig wird tonies das Umsatzwachstum auch auf Basis konstanter Wechselkurse ausweisen. Dazu werden durchschnittliche Wechselkurse des Vorjahreszeitraums verwendet. Infolge der erfolgreichen internationalen Expansion des Unternehmens fallen Währungsschwankungen, insbesondere des US-Dollars, zunehmend stärker ins Gewicht. Eine währungsbereinigte Berichterstattung berücksichtigt diese Entwicklung und gibt mehr Klarheit über die tatsächlich zugrunde liegende Performance. Der Gruppenumsatz stieg im ersten Quartal 2025 währungsbereinigt um 22,1% gegenüber dem Vorjahr und der nominale Umsatz erhöhte sich um 24,1% auf 97,2 Mio. EUR (Q1 2024: 78,3 Mio. EUR). Nordamerika setzte sein starkes Momentum fort und bleibt auch im ersten Quartal tonies' größter Markt. Der Umsatz in der Region wuchs währungsbedingt deutlich um 37,5% im Vergleich zum Vorjahr. Der nominale Umsatz stieg um 42,4% auf 39,7 Mio. Euro. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch den fortlaufenden Ausbau der Präsenz im Großhandel in Form einer deutlich zunehmenden Anzahl der Verkaufsstellen (POS) und der Regalfläche unterstützt. Im DACH-Markt sank der Umsatz nominal und währungsbereinigt um -3,0% gegenüber dem Vorjahr auf 39,0 Mio. EUR. Wesentliche Gründe für den Rückgang waren frühzeitige Bestellungen von Großhandelspartnern in der DACH-Region im vierten Quartal 2024 (Umsatzwachstum von 21%) und die Verschiebung von Ostern von Q1 im Vorjahr auf Q2 in diesem Jahr. Im Rest der Welt mit Großbritannien, Irland, Frankreich, Australien, Neuseeland und dem europäischen Webshop, stieg der Umsatz um 78,6 % gegenüber dem Vorjahr (cc) und wuchs nominal von 10,3 Mio. EUR im ersten Quartal 2024 auf 18,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2025 (+80,9%). Die starke Performance wurde durch ein erhebliches Wachstum in Großbritannien, Frankreich sowie Australien und Neuseeland getrieben. In Australien und Neuseeland wurde die Anzahl der POS für tonies-Produkte von etwa 250 bei Marktstart auf über 420 bis Ende April 2025 deutlich ausgebaut. Diese Expansion hat die Produktverfügbarkeit in der gesamten Region innerhalb kurzer Zeit erheblich verbessert. Die Umsätze in den Märkten außerhalb der DACH-Region sind im Rahmen der anhaltend erfolgreichen internationalen Expansion von tonies stark gewachsen. Im ersten Quartal 2025 machten die internationalen Märkte etwa 60% des Gruppenumsatzes aus, gegenüber 49% im vergleichbaren Zeitraum 2024. Bei Betrachtung der Produktkategorien stieg der Umsatz mit Tonieboxen währungsbereinigt um 8,0% zum Vorjahr. Nominal stieg der Umsatz von 15,0 Mio. EUR auf 16,5 Mio. EUR (+10,0%). Seit der Markteinführung im Jahr 2016 hat tonies weltweit rund 9,3 Millionen Tonieboxen verkauft. Der Umsatz mit Tonies stieg im Jahresvergleich währungsbereinigt um 26,3%. Nominal wuchs der Umsatz von 59,6 Mio. EUR auf 76,5 Mio. EUR (+28,3%). Dieses starke Wachstum wurde durch ein ausgewogenes Angebot lizenzierter Inhalte von Drittanbietern, mit beliebten Marken wie Paw Patrol und verschiedenen Disney-Charakteren, und eigenen Inhalten mit unverwechselbarem Design, wie der neuen "Schlummerbande" oder "Spiel- und Bewegungslieder", erreicht. Die auf Bildungsinhalte ausgerichteten "Clever Tonies" und die Hörbücher der "Book Tonies" erfreuten sich nach ihrer erfolgreichen Einführung einer anhaltend hohen Nachfrage. Mit beiden Einführungen konnte tonies das eigene Produktportfolio weiter ausbauen und insbesondere das Angebot von Tonies für Kinder ab 5 Jahren stärken. Der Umsatz in der Kategorie Accessoires & Digital stieg im Jahresvergleich währungsbereinigt um 12,0%. Der nominale Umsatz wuchs von 3,7 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR (+14,0%). Der Anstieg wurde durch die starke Nachfrage nach Nachtlicht-Tonies, Kopfhörern, Transportlösungen und Ladegeräten getrieben. Zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 tonies hält an seiner Entscheidung fest, zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu veröffentlichen, da die weltweite Handelsdynamik aktuell weiterhin unsicher und volatil bleibt. Das Unternehmen versteht den Wunsch nach Transparenz. Die aktuelle Entwicklung bestärkt tonies allerdings darin diesbezüglich Zurückhaltung zu wahren, um eine wirklich belastbare Prognose zu erstellen. Das Unternehmen wird eine detaillierte Prognose abgeben, sobald sich die Visibilität hinsichtlich der Marktdynamik verbessert. tonies ist zuversichtlich, sein Wachstum in allen Märkten fortsetzen zu können - gestützt auf ein starkes Produkt und Geschäftsmodell, eine internationale Marktpräsenz, eine widerstandsfähige Produktkategorie, langjährige Partnerschaften sowie eine vorausschauende strategische Planung. Mit Wirkung zum 1. Mai hat tonies die Preise in den USA erhöht, um die Auswirkungen der Zölle auszugleichen. Darüber hinaus schaffen die vielfältigen Beschaffungsoptionen, der stabile Cashflow und die solide Finanzlage - nach dem Erreichen des Break-Even beim freien Cashflow im Jahr 2024 und einem neuen Konsortialkredit, der die finanzielle Flexibilität erhöht - eine gute Ausgangsposition, um den aktuellen makroökonomischen Unsicherheiten zu begegnen. tonies SE wird heute, Donnerstag, den 15. Mai um 11 Uhr MESZ die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 in einer Präsentation vorstellen. Um sich direkt für den Webcast anzumelden, nutzen Sie bitte den Finanzkalender auf unserer Website. Alle Veröffentlichungen sind auf der Investor Relations Website von tonies unter Publikationen verfügbar.

Zahlen auf einen Blick in Mio. EUR Q1 2025 Q1 2024 +/-

+/-

währungsbereinigt Umsatz 97,2 78,3 24,1% 22,1% nach Region DACH 39,0 40,2 -3,0% -3,0% Nordamerika 39,7 27,9 42,4% 37,5% Rest der Welt 18,6 10,3 80,9% 78,6% nach Produktkategorie Tonieboxen 16,5 15,0 10,0% 8,0% Tonies 76,5 59,6 28,3% 26,3% Accessoires & Digital 4,2 3,7 14,0% 12,0%

Über tonies tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 9,3 Millionen Tonieboxen und über 119 Millionen verkauften Tonies . Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1.300 Tonies auf verschiedenen Sprachen. Investor Relations Kontakt Manuel Bösing Head of Investor Relations Telefon: +4915157846012 E-Mail: ir@tonies.com Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in diesem Dokument handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt voraus", "sieht vor" oder "antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. . Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch ein anwendbares zwingendes Gesetz oder eine Verordnung vorgeschrieben. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Definition der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2024 oder über den folgenden Link auf unserer Website: APM .



15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com