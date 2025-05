EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartals-/Zwischenmitteilung

Dermapharm Holding SE ist planmäßig in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr



Starkes organisches Wachstum bei margenstarken "Markenarzneimitteln" und Umsatzwachstum im Segment "Parallelimportgeschäft" überkompensieren leicht rückläufige Umsätze des Segments "Andere Gesundheitsprodukte"

Konzernumsatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % auf 302,4 Mio. €

Bereinigtes EBITDA sinkt aufgrund von Einmaleffekten im Vorjahresquartal um 8,3 % auf 81,3 Mio. €

Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 1.160 und 1.200 Mio. € sowie ein Anstieg des bereinigten EBITDA auf einen Betrag zwischen 322 und 332 Mio. €

Grünwald, 15. Mai 2025 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten drei Monate 2025. Wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums im ersten Quartal 2025 war wieder mal das Segment "Markenarzneimittel", das bereinigt um das Impfstoffgeschäft um 6,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist. Die leicht rückläufigen Umsätze des Segments "Andere Gesundheitsprodukte" können mehr als kompensiert werden. Im Ergebnis erhöht sich der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 % auf 302,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 298,7 Mio. €). Das bereinigte EBITDA verringert sich um 8,3 % auf 81,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 88,7 Mio. €), was einer Marge von 26,9 % (Vorjahreszeitraum: 29,7 %) entspricht. "Wir sind mit dem Jahresauftakt sehr zufrieden: Das organische Wachstum unserer margenstarken Markenarzneimittel in Deutschland und International bestätigt wieder einmal die nachhaltige Stärke unseres Kerngeschäfts und kompensiert rückläufige Entwicklungen in anderen Bereichen mehr als deutlich. Der laufende Umbau des Geschäftsmodells bei Arkopharma sowie die Portfoliobereinigung im Parallelimportgeschäft sind gezielte Maßnahmen zur Stärkung unseres künftigen Absatzes und Profitabilität. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir mit Zuversicht unsere Prognose für das Gesamtjahr 2025", so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE. Segment "Markenarzneimittel" Im Segment "Markenarzneimittel" kann das starke organische Wachstum des Bestandsportfolios den planmäßigen Rückgang der Erlöse aus der Impfstoffproduktion überkompensieren. Besonders das internationale Wachstum und die Allergietherapeutika erweisen sich dabei als treibende Kräfte. Der Umsatz verzeichnet dadurch eine Steigerung um 1,9 % auf 145,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 143,0 Mio. €), das bereinigte EBITDA beträgt 66,0 Mio. € bzw. 45,3 % der Umsätze (Vorjahreszeitraum: 71,2 Mio. € oder 49,8 %). Die normalisierten Einmalkosten reduzieren sich deutlich von 2,3 Mio. € auf 0,1 Mio. €. Segment "Andere Gesundheitsprodukte" Das Segment "Andere Gesundheitsprodukte" generiert in den ersten drei Monaten 2025 einen Umsatzbeitrag von 96,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 99,1 Mio. €). Der leichte Umsatzrückgang ist insbesondere auf den laufenden Umbau des Geschäftsmodells der Arkopharma zurückzuführen. Das organische Wachstum des verbleibenden Bestandsportfolios im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" entwickelt sich planmäßig, kann diesen Rückgang jedoch nicht vollständig ausgleichen. Das bereinigte Segment-EBITDA beträgt im ersten Quartal 2025 17,4 Mio.€ (Vorjahreszeitraum: 18,5 Mio.€). Die bereinigte EBITDA-Marge beträgt entsprechend 18,1% und liegt damit leicht unter dem Vorjahreswert von 18,7%. Im Berichtszeitraum fielen keine zu normalisierenden Einmalkosten an. Segment "Parallelimportgeschäft" Im Segment "Parallelimportgeschäft" steigt der Umsatz vor dem Hintergrund der initiierten Portfoliobereinigung und des damit einhergehenden Abverkaufs bestimmter Produkte um 7,1 % auf 60,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 56,6 Mio. €). Das bereinigte EBITDA beträgt -0,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 0,2 Mio. €). Im ersten Quartal sind zu normalisierenden Restrukturierungskosten in Höhe von 1,1 Mio. € angefallen. Das unbereinigte EBITDA beläuft sich auf -2,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 0,2 Mio. €). Die unbereinigte EBITDA-Marge des Segments liegt bei -3,3 % (Vorjahreszeitraum: 0,4 %). Die Entwicklung im ersten Quartal 2025 entspricht insgesamt den zugrundeliegenden Planungen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2024 und rechnet weiterhin im Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz zwischen 1.160 und 1.200 Mio. € sowie mit einem bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 322 bis 332 Mio. €. Die vollständige Q1-Mitteilung 2025 ist ab heute auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ verfügbar. IFRS Finanzkennzahlen Q1 2025 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding) in Mio. € Q1 2025 Q1 2024 Veränderung Konzern-Umsatz 302,4 298,7 1,2 % Markenarzneimittel 145,7 143,0 1,9 % Andere Gesundheitsprodukte 96,2 99,1 -2,9 % Parallelimportgeschäft 60,6 56,6 7,1 % Bereinigtes Konzern-EBITDA1 81,3 88,7 -8,3 % Markenarzneimittel 66,0 71,2 -7,3 % Andere Gesundheitsprodukte 17,4 18,5 -5,9 % Parallelimportgeschäft -0,9 0,2 -550,0 %2 Bereinigte EBITDA-Marge1 (in %) 26,9 29,7 -2,8 Pp Markenarzneimittel 45,3 49,8 -4,5 Pp Andere Gesundheitsprodukte 18,1 18,7 -0,6 Pp Parallelimportgeschäft -1,5 0,4 -1.9 Pp Konzern-EBITDA 80,1 85,7 -6,5 % Markenarzneimittel 66,0 68,9 -4,2 % Andere Gesundheitsprodukte 17,4 17,8 -2,2 % Parallelimportgeschäft -2,0 0,2 -1.100,0 %2 EBITDA-Marge (in %) 26,5 28,7 -2,2 Pp Markenarzneimittel 45,3 48,2 -2,9 Pp Andere Gesundheitsprodukte 18,1 18,0 0,1 Pp Parallelimportgeschäft -3,3 0,4 -3,7 Pp

1 Q1 2025 EBITDA bereinigt um einmalige Kosten in Höhe von 1,2 Mio. € im Rahmen von Restrukturierungskosten bei der axicorp sowie sonstige Einmalkosten. Q1 2024 EBITDA bereinigt um einmalige Kosten in Höhe von 3,0 Mio. € im Rahmen der Anteilsminderung an der Wellster Healthtech Group GmbH sowie der Betriebsverlagerung der Candoro ethics GmbH NM und THC Pharm GmbH nach Friedrichsdorf.

2 Ursächlich für diese Veränderung im Segment "Parallelimportgeschäft" ist der Abverkauf von Produktbeständen mit niedrigen Margen, der Teil der laufenden Portfoliobereinigung ist. Unternehmensprofil Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe" Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA. Dermapharm verfügt im Segment "Markenarzneimittel" über mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit rund 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment "Parallelimportgeschäft". Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland. Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse. Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com



