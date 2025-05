EQS-News: MLP SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Q1 2025: Erfolgreicher Jahresstart - MLP erzielt neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis



15.05.2025 / 07:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Q1 2025: Erfolgreicher Jahresstart - MLP erzielt neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis MLP Gruppe erzielt Höchststände bei den Gesamterlösen mit 301 Mio. Euro (Q1 2024: 284 Mio. Euro) und beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 37,8 Mio. Euro (Q1 2024: 37,0 Mio. Euro)

Stärkstes Erlöswachstum (+10%) im Leistungsbereich Vorsorge, Zuwächse auch in den Leistungsbereichen Vermögen (+8%) und Absicherung (+5%)

Zentrale Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung zum 31. März 2025: Verwaltetes Prämienvolumen in der Sachversicherung auf neuen Höchststand von 779 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 751 Mio. Euro) gesteigert. Betreutes Vermögen trotz Einbrüchen an den Kapitalmärkten stabil bei 62,8 Mrd. Euro (31. Dezember 2024: 63,1 Mrd. Euro)

Prognose 2025 bestätigt: EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro

Mittelfristplanung bekräftigt: Fortsetzung des Wachstumskurses soll bis Ende 2028 zu einem EBIT von 140 bis 150 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen führen - strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, gezielter Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie Multi Asset-Ansatz bei institutionellen Kunden Wiesloch, 15. Mai 2025 - Die MLP Gruppe ist gut in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat im ersten Quartal 2025 nicht nur den erfolgreichen Kurs der vergangenen Quartale fortgesetzt, sondern darüber hinaus neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis erzielt. Die Gesamterlöse steigerte MLP auf 301 Mio. Euro (Q1 2024: 284 Mio. Euro). Vor allem das Erlöswachstum im Leistungsbereich Vorsorge, aber auch in den Leistungsbereichen Vermögen und Absicherung trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Dank ihrer breiten und strategisch verzahnten Aufstellung konnte sich die Gruppe auch den negativen Umfeldfaktoren in Folge der jüngsten US-Zollpolitik erfolgreich widersetzen. Dabei sind die Unsicherheit für die deutsche Wirtschaft sowie die Volatilität an den Kapitalmärkten in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Auch bei den für die zukünftige Erlösentwicklung bedeutsamen zentralen Bestandskennzahlen konnte MLP dem erfolgreich begegnen: Das betreute Vermögen blieb trotz zwischenzeitlicher Börseneinbrüche stabil, das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung stieg erneut auf einen neuen Höchststand. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte MLP 37,8 Mio. Euro (Q1 2024: 37,0 Mio. Euro). MLP bestätigt die Prognose für 2025, wonach die Gruppe mit einem EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro rechnet. Erfolgsabhängige Vergütungen sind nur in geringem Umfang in dieser Prognose berücksichtigt. Zugleich bekräftigt die MLP Gruppe ihre Mittelfristplanung: Die Fortsetzung des Wachstumskurses soll bis Ende 2028 zu einem EBIT von 140 bis 150 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro an Gesamterlösen führen. "Die MLP Gruppe ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat dabei einmal mehr neue Höchststände erreicht. Auch mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zollpolitik zeigt sich erneut die Stärke unserer breiten und strategisch verzahnten Aufstellung. Wir verfügen in unserem Geschäftsmodell mehr denn je über signifikantes Wachstumspotenzial, das wir zunehmend - insbesondere auch unter Nutzung der Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz - heben. In Kombination mit unserer qualitativ hochwertigen persönlichen Beratung verfügen wir somit über ein einzigartiges Leistungsangebot für unsere Kundinnen und Kunden", sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE. Gesamterlöse steigen auf 301 Mio. Euro Die Gesamterlöse wuchsen im Auftaktquartal um 6 Prozent und erreichten einen neuen Höchststand bei rund 301 Mio. Euro (Q1 2024: 284 Mio. Euro). Erneut profitiert die MLP Gruppe dabei von ihrer sehr breiten und strategisch verzahnten Erlösstruktur. Auch den negativen Umfeldfaktoren in Folge der jüngsten US-Zollpolitik und der daraus resultierenden Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher konnte MLP damit erfolgreich begegnen. Das stärkste Erlöswachstum (+10%) erzielte die Gruppe im Leistungsbereich Vorsorge auf 64 Mio. Euro (Q1 2024: 59 Mio. Euro), maßgeblich getrieben durch das dort enthaltene Krankenversicherungsgeschäft, aber auch durch das Altersvorsorgegeschäft. Zuwächse erzielte MLP zudem im Leistungsbereich Vermögen (+8%) auf 125 Mio. Euro (Q1 2024: 116 Mio. Euro) und im Leistungsbereich Absicherung (+5%) auf 102 Mio. Euro (Q1 2024: 97 Mio. Euro). Im Leistungsbereich Vermögen konnte neben dem Vermögensmanagement auch die Immobilienvermittlung deutlich zulegen. Im Leistungsbereich Absicherung spiegelte sich der übliche saisonal starke Geschäftsverlauf wider. Im Leistungsbereich Sonstiges, der neben dem Immobilienentwicklungsgeschäft auch übrige Beratungsvergütungen enthält, sind die Erlöse wie erwartet aufgrund einer vorgenommenen aktiven Reduzierung der markt- und geschäftsbedingten Risiken deutlich auf rund 3 Mio. Euro (Q1 2024: 6 Mio. Euro) gesunken. Zum Stichtag 31. März 2025 hat sich MLP auch bei den für die zukünftige Erlösentwicklung bedeutsamen Bestandskennzahlen eine gute Ausgangslage erarbeitet: Das betreute Vermögen blieb trotz Einbrüchen an den Kapitalmärkten stabil bei 62,8 Mrd. Euro (31. Dezember 2024: 63,1 Mrd. Euro), während das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung erneut auf einen neuen Höchststand von 779 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 751 Mio. Euro) stieg. EBIT erreicht 37,8 Mio. Euro Die MLP Gruppe hat in den ersten drei Monaten 2025 ein EBIT von 37,8 Mio. Euro erreicht (Q1 2024: 37,0 Mio. Euro). Hintergrund ist die positive Erlösentwicklung in allen Leistungsbereichen: Vorsorge, Vermögen und Absicherung, bei gleichzeitig konsequentem Kostenmanagement. Insgesamt konnte die MLP Gruppe sowohl den aufgrund der jüngeren EZB-Zinsentscheidungen erwarteten Rückgang im Zinsgeschäft als auch den aufgrund der Einbrüche an den Kapitalmärkten nahezu ausgebliebenen Zufluss von erfolgsabhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement erfolgreich kompensieren. Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen Zum 31. März 2025 betreute die MLP Gruppe 591.600 Familienkunden (31. Dezember 2024: 590.700). Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden betrug 4.800 (Q1 2024: 4.400). Die Zahl der Firmen- und institutionellen Kunden lag zum 31. März 2025 bei 27.900 (31. Dezember 2024: 28.000). Die Beraterzahl in der MLP Gruppe belief sich zum 31. März 2025 auf 2.138 (31. Dezember 2024: 2.110). Weiterhin kommt dabei das etablierte Traineeprogramm, das die angestellten Trainees auf ihre Tätigkeit als MLP Beraterinnen und Berater vorbereitet, zum Tragen. Bis Ende März 2025 waren seit Programmbeginn Mitte 2023 bereits 376 Trainees eingetreten. Prognose 2025 bestätigt und Planung 2028 bekräftigt Für das Geschäftsjahr 2025 geht MLP von einer Fortsetzung des nachhaltigen Wachstumskurses aus und bestätigt die EBIT-Prognose von 100 bis 110 Mio. Euro. Zudem plant MLP weiterhin mit einem EBIT von 140 bis 150 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen bis Ende 2028. Die strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, der gezielte Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie der Multi Asset-Ansatz bei institutionellen Kunden sollen zu Wachstum in allen Leistungsbereichen - Vermögen, Vorsorge und Absicherung - führen. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI sind vorsichtig und daher nur in geringem Umfang angesetzt. Hingegen ist in Folge der angestrebten Potenzialerschließungen ein deutlicher Anstieg der zentralen Bestandskennzahlen auf 75 bis 81 Mrd. Euro beim betreuten Vermögen und auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro beim verwalteten Bestand in der Sachversicherung bis Ende 2028 eingeplant. Die angestrebte deutliche Ergebnissteigerung wird außerdem unterstützt durch die Digitalisierungsstrategie und insbesondere KI-Anwendungen, die zu fortlaufenden Effizienzsteigerungen und Verbesserungen in der Kundenbetreuung führen sollen. Hinzu kommt ein weiterhin konsequentes Kostenmanagement. "Wir haben im ersten Quartal einen beachtlichen Schritt in Richtung unserer Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gemacht. Eine qualitativ hochwertige Finanzberatung im Zusammenspiel mit weiterer Unterstützung durch KI bleibt der Schlüssel für unsere Betreuung von Privat- als auch Firmenkunden - und somit für unsere weitere Geschäftsentwicklung. Wir sind hervorragend aufgestellt, die angelegten Potenziale in den kommenden Jahren zu heben", sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE. Wichtige Kennzahlen im Überblick MLP Konzern (in Mio. Euro) Q1 2025 Q1 2024 Veränd. in % Umsatzerlöse 294,3 277,8 +6 Leistungsbereich Vermögen 124,8 115,6 +8 Leistungsbereich Vorsorge 64,3 58,5 +10 Leistungsbereich Absicherung 102,1 97,4 +5 Leistungsbereich Sonstiges 3,1 6,2 -50 Sonstige Erträge 6,3 6,4 -1 Gesamterlöse 300,6 284,1 +6 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 37,8 37,0 +2 Ergebnis vor Steuern (EBT) 37,6 36,8 +2 Konzernergebnis 27,6 26,5 +4 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,25 0,25 -1 Familienkunden 591.600 590.700* +0 Firmen- und institutionelle Kunden 27.900 28.000* -0 Kundenberater 2.138 2.110* +1

*zum 31. Dezember 2024 Definitionen der Kennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/ Über MLP Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

- Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater DOMCURA - Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

- Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen FERI - Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

- Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden MLP - Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

- Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden RVM - Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

- Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen TPC - Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 591.600 Privat- und rund 27.900 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 62,8 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 779 Mio. Euro.



15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com