EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Nordex Group von DNV mit einheitlichen globalen Zertifizierungen für Qualität, Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltmanagement ausgezeichnet



15.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 15. Mai 2025. Im Rahmen einer feierlichen Zertifikatsübergabe wurde die Nordex Group gestern von DNV mit einheitlichen globalen Zertifizierungen für die folgenden Managementsysteme ausgezeichnet: Qualität (ISO 9001), Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ISO 45001) und Umweltmanagement (ISO 14001). Globale Zertifizierungen sind in der Windindustrie unerlässlich, da sie die Einhaltung international anerkannter Standards bestätigen und einen Wettbewerbsvorteil bieten, indem sie den Zugang zu globalen Märkten erleichtern und das Vertrauen der Kunden stärken. "Nachdem wir über viele Jahre systematisch mit Zertifizierungen gearbeitet haben, sind wir stolz darauf, jetzt unsere ersten globalen Zertifizierungen zu erhalten, die einen wichtigen und logischen nächsten Schritt in unseren Zertifizierungsprozessen bei der Nordex Group darstellen. Die Zertifizierung nach ISO 9001, ISO 45001 und ISO 14001 unterstreicht unser Engagement, Produkte von höchster Qualität zu liefern, die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und die Umweltbelastung zu minimieren", sagte José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. "Diese globalen Zertifizierungen sind nicht nur Meilensteine, sondern die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung, nachhaltige Entwicklung und ein größeres Vertrauen unserer Kunden und Partner in uns weltweit", so Blanco. Die globale Zertifizierung der Nordex Group umfasst 40 Standorte unter anderem in Spanien, Deutschland, Chile, Indien, Mexiko und Norwegen. Im Laufe des Jahres 2025 wird das Unternehmen außerdem weitere Standorte zertifizieren. Der Umfang der Zertifizierung der Nordex Group unterstreicht ihr Engagement für die konsequente Anwendung robuster Managementsysteme an allen internationalen Standorten. Diese Leistung wurde von DNV im Rahmen der Zertifikatsübergabe gewürdigt. "Die Nordex Group zeigt ein sehr großes Engagement für Qualität, Umwelt und Sicherheit in ihren Niederlassungen, und ich gratuliere ihr zu diesen drei globalen Zertifizierungen. Ich bin sicher, dass die zielgerichteten Bemühungen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, das Vertrauen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und nachhaltiges Wachstum zu unterstützen", sagt Barbara Frencia, CEO von Business Assurance bei DNV. "Globale Zertifizierungen belegen eine gleichbleibende Qualität, stärken die internationale Glaubwürdigkeit und eröffnen den Zugang zu neuen Märkten. Ein strukturierter globaler Ansatz durch Managementsysteme hilft Unternehmen, effizienter zu arbeiten, Kundenanforderungen zu erfüllen, Risiken zu managen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben", ergänzte Frencia. DNV hat folgende Zertifikate der Nordex Group vergeben: • ISO 9001:2015 - Qualitätsmanagementsysteme • ISO 45001:2018 - Managementsysteme für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz • ISO 14001:2015 - Umweltmanagementsysteme Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Über DNV DNV ist eine der weltweit führenden Zertifizierungsstellen. Durch die Zertifizierung von Managementsystemen und Schulungsdienstleistungen unterstützt DNV Unternehmen dabei, Risiken zu managen, die Einhaltung von Vorschriften und die nachhaltige Leistung von Organisationen, Mitarbeitern und Wertschöpfungsketten in allen Arten von Branchen sicherzustellen, einschließlich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrt. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse: Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin DNV:

Cecilie Løne

Communication Manager, Business Assurance, DNV

Telefon: +47 905 81704

cecilie.lone@dnv.com



15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com