WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat im ersten Quartal dank der anziehenden Nachfrage nach Vorsorgeprodukten und guten Geschäften in der Vermögensverwaltung deutlich mehr umgesetzt. Der Gewinn zog dagegen nur leicht an. Die 2025er-Prognose wurde bestätigt. Demnach rechnet das im SDax notierte Unternehmen im laufenden Jahr mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 100 und 110 Millionen Euro. In den ersten drei Monaten des Jahres legte der operative Gewinn um zwei Prozent auf 37,8 Millionen Euro zu. Die Gesamterlöse legten um sechs Prozent auf 301 Millionen Euro zu./zb/mis