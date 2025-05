EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht

JOST mit gutem Jahresauftakt im 1. Quartal 2025 durch die Übernahme von Hyva

Umsatz wächst durch Übernahme: Umsatz wächst um 25% auf 374 Mio. EUR (Q1 2024: 299 Mio. EUR)

Umsatz wächst um 25% auf 374 Mio. EUR (Q1 2024: 299 Mio. EUR) Bereinigtes EBIT steigt: Bereinigtes EBIT steigt auf 36 Mio. EUR (Q1 2024: 35 Mio. EUR) und bereinigte EBIT-Marge beträgt 9,6% (Q1 2024: 11,6 %)

Bereinigtes EBIT steigt auf 36 Mio. EUR (Q1 2024: 35 Mio. EUR) und bereinigte EBIT-Marge beträgt 9,6% (Q1 2024: 11,6 %) Bereinigtes Ergebnis je Aktie: Bereinigtes Ergebnis je Aktie erreicht 1,65 EUR (Q1 2024: 1,70 EUR)

Bereinigtes Ergebnis je Aktie erreicht 1,65 EUR (Q1 2024: 1,70 EUR) Robuster Free Cashflow: Free Cashflow steigt auf +44 Mio. EUR (Q1 2024: +35 Mio. EUR)

Free Cashflow steigt auf +44 Mio. EUR (Q1 2024: +35 Mio. EUR) Leverage unter 2,5x Marke: Nach Finanzierung der Hyva Übernahme Leverage erreicht 2,45x

Nach Finanzierung der Hyva Übernahme Leverage erreicht 2,45x Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Neu-Isenburg, 15. Mai 2025. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway Nutzfahrzeugindustrie, veröffentlicht heute den Zwischenbericht für das 1. Quartal 2025.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: "Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2025. Die Integration der Hyva Gruppe in unseren Konzern läuft auf Hochtouren. Das Feedback der Kunden ist sehr positiv und wir konnten schneller als erwartet, erste Hyva Produkte im JOST Vertriebsnetz platzieren. Das Marktumfeld in den ersten drei Monaten 2025 war zwar weiterhin herausfordernd, aber JOST konnte sich gut behaupten. Dabei haben sich die Märkte in EMEA und APAC besser als AMERICAS entwickelt. Die zusätzliche Stärke, die wir durch Hyva in der APAC Region gewonnen haben, hat uns bereits neue Türen geöffnet. Unsere Flexibilität und unser Lokal-für-Lokal Ansatz erwiesen sich erneut als Wettbewerbsvorteile, die uns erlaubten, schnell und effektiv auf die volatilen Marktbedingungen zu reagieren. Deshalb bin ich weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erreichen werden."



Umsatz und Ergebnis steigen

Der Auftakt in das Jahr 2025 war durch den Vollzug der Übernahme der Hyva Gruppe und ihre Konsolidierung im Konzernverbund mit Wirkung zum 1. Februar 2025 geprägt. So ist der Konzernumsatz im 1. Quartal 2025 um 25,2 % auf 373,7 Mio. EUR gestiegen (Q1 2024: 298,5 Mio. EUR). Darin enthalten sind Übernahmeeffekte in Höhe von 103,9 Mio. EUR, die dem neuen Geschäftsbereich Hydraulik zugeordnet werden. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte reduzierte sich der Konzernumsatz marktbedingt um 9,0 % im Vergleich zum Vorjahr, denn das Marktumfeld ist im Bereich Transport und in der Landwirtschaft weiterhin herausfordernd geblieben, insbesondere in Nordamerika. So sind die Umsätze im Geschäftsbereich Transport im 1. Quartal 2025 um 9,7 % auf 204,9 Mio. EUR gesunken (Q1 2024: 226,9 Mio. EUR). Dies ist vor allem auf den weiteren Rückgang der Nachfrage nach LKW gegenüber dem 1. Quartal 2024 zurückzuführen. Auch im Geschäftsbereich Landwirtschaft reduzierte sich der Umsatz im 1. Quartal 2025 um 9,3 % auf 65,0 Mio. EUR (Q1 2024: 71,7 Mio. EUR).

Das bereinigte EBIT erhöhte sich im 1. Quartal 2025 um 3,2 % auf 35,7 Mio. EUR (Q1 2024: 34,6 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge belief sich dabei auf 9,6 % (Q1 2024: 11,6 %). Diese Reduktion ist im Wesentlichen auf die Konsolidierung von Hyva zurückzuführen. JOST hat jährliche Kostensynergien im EBIT von mehr als 20 Mio. EUR identifiziert, die im Post-Merger-Integration-Prozess mit konkreten Maßnahmen hinterlegt und bestätigt sind. Durch die Realisierung der Synergien strebt JOST an, die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Closing innerhalb des strategischen EBIT-Margenkorridors des Konzerns von 10 % bis 12 % zu bringen.



EMEA

In EMEA konnte JOST den Umsatz im 1. Quartal 2025 um 15,0 % auf 188,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr steigern (Q1 2024: 163,5 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist ausschließlich auf Übernahmeeffekte aufgrund der Konsolidierung von Hyva in Höhe von 34,4 Mio. EUR zurückzuführen. Bereinigt um die Übernahme- und Währungseffekte ist der Umsatz in EMEA im 1. Quartal 2025 um 5,7 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. JOST konnte in EMEA eine sequenzielle Stabilisierung der Nachfrage im Transport und in der Landwirtschaft gegenüber dem 2. Halbjahr des Vorjahres spüren. Dennoch war die Produktion im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres weiterhin durch die zyklusbedingte Abkühlung der Märkte beeinträchtigt. Das bereinigte EBIT in EMEA reduzierte sich im 1. Quartal 2025 auf 11,4 Mio. EUR (Q1 2024: 14,9 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge belief sich im gleichen Zeitraum auf 6,1 % (Q1 2024: 9,1 %).



AMERICAS

Im Segment AMERICAS ist der Umsatz im 1. Quartal 2025 um 8,4 % auf 98,4 Mio. EUR gestiegen (Q1 2024: 90,8 Mio. EUR). Hier hat Hyva 22,3 Mio. EUR zum Umsatzwachstum beigetragen. Bereinigt um die Übernahme- und Währungseffekte ist der Umsatz in AMERICAS um 15,8 % zurückgegangen. Ein Treiber für den Umsatzrückgang war die sehr schwache Nachfrage nach landwirtschaftlichen Komponenten. Auch im Bereich Transport, insbesondere im LKW-Markt, war eine starke Kaufzurückhaltung im Zuge der US-Tarifdiskussionen zu spüren. JOST konnte das bereinigte EBIT in AMERICAS im 1. Quartal 2025 dennoch auf 10,6 Mio. EUR steigern (Q1 2024: 9,3 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist auf die Konsolidierung von Hyva und auf die gute Entwicklung im Ersatzteilgeschäft zurückzuführen. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich im 1. Quartal 2025 auf 10,8 % gegenüber dem Vorjahr (Q1 2024: 10,2 %).



APAC

In APAC ist der Umsatz im 1. Quartal 2025 um 97,3 % auf 87,4 Mio. EUR gestiegen (Q1 2024: 44,3 Mio. EUR). Hyva hat Umsätze von 47,2 Mio. EUR dazu beigetragen. Bereinigt um die Übernahme- und Währungseffekte ist der Umsatz in APAC im 1. Quartal 2025 um 7,5 % gesunken. Der wesentliche Grund für den Rückgang war die negative Marktentwicklung in Indien im Bereich Transport. Positiv entwickelte sich das landwirtschaftliche Geschäft, denn JOST konnte durch neue OEM-Verträge Marktanteile in der Region gewinnen und somit den Umsatz in der Landwirtschaft steigern. Das bereinigte EBIT ist im 1. Quartal 2025 auf 12,8 Mio. EUR gestiegen (Q1 2024: 8,5 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge betrug 14,6 % (Q1 2024: 19,1 %). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Konsolidierung von Hyva zurückzuführen.



Konzerngewinn

Das Ergebnis nach Steuern ist im 1. Quartal 2025 auf 13,1 Mio. EUR zurückgegangen (Q1 2024: 20,0 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie betrug 0,88 EUR (Q1 2024: 1,34 EUR). Der Rückgang war überwiegend durch einmalige Sondereffekte im Rahmen der Übernahme von Hyva negativ beeinflusst.

Bereinigt um Sondereffekte ist das Ergebnis nach Steuern um 3,0 % auf 24,5 Mio. EUR leicht zurückgegangen (Q1 2024: 25,3 Mio. EUR). Diese Reduktion ist darauf zurückzuführen, dass der organische Umsatzrückgang von -9,0 % im 1. Quartal 2025 zu einer entsprechenden Reduktion des bereinigten Ergebnisses nach Steuern von JOST geführt hat, die durch das positive bereinigte Ergebnis nach Steuern der Hyva Gruppe nicht vollständig ausgeglichen werden konnte. So ist das bereinigte Ergebnis je Aktie ebenfalls um 3,0 % auf 1,65 EUR leicht zurückgegangen (Q1 2024: 1,70 EUR).



Vermögenslage und Free Cashflow

In den ersten drei Monaten 2025 war das Eigenkapital der Gesellschaft mit 405,6 Mio. EUR nahezu unverändert (31. Dezember 2024: 405,5 Mio. EUR). Der Hauptgrund für diese Entwicklung waren negative Währungsumrechnungseffekte bei der Bewertung von Tochtergesellschaften in Höhe von 15,4 Mio. EUR (im Wesentlichen USD-Gesellschaften), die durch das Ergebnis nach Steuern im 1. Quartal 2025 nicht vollständig ausgeglichen werden konnten.

JOST konnte im 1. Quartal 2025 den Free Cashflow (ohne Berücksichtigung von Übernahmen) um 26,0 % auf +44,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr steigern (Q1 2024: +35,1 Mio. EUR). Die Cash Conversion Rate (Verhältnis von Free Cashflow zum bereinigten Ergebnis nach Steuern) ist auf 1,8 stark angestiegen und hat die angestrebte Marke von 1,0 deutlich übertroffen (Q1 2024: 1,4). Diese Verbesserung war u.a. durch einen positiven Beitrag von Hyva zum Free Cashflow unterstützt.

Das Working Capital ist im 1. Quartal 2025 um 42,6 % auf 315,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (Q1 2024: 221,5 Mio. EUR). Diese Erhöhung ist auf die Erstkonsolidierung der Hyva Gruppe und die dadurch gestiegenen Vorräte sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Das Verhältnis von Working Capital zum Umsatz der letzten zwölf Monate ist entsprechend auf 19,1 % gewachsen (Q1 2024: 17,8 %). Um eine Verzerrung zu vermeiden, wurde bei der Berechnung des Working Capitals im 1. Quartal 2025 auch der nicht-konsolidierte Umsatz der Hyva Gruppe der letzten zwölf Monate berücksichtigt.

Die Nettoverschuldung (ohne IFRS 16 Verbindlichkeiten) ist zum 31. März 2025 aufgrund der Übernahme um 324,0 Mio. EUR auf 451,5 Mio. EUR gestiegen (31. Dezember 2024: 127,5 Mio. EUR Mio. EUR). Dadurch erhöhte sich die Leverage-Ratio (Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA) zum Stichtag 31. März 2025 auf 2,45x (31. Dezember 2024: 0,86x) und blieb aber, wie angekündigt, unter der 2,5x Marke. Bei der Berechnung wurde auch das nicht-konsolidierte bereinigte EBITDA der Hyva Gruppe der letzten zwölf Monate einbezogen.

Oliver Gantzert, Finanzvorstand der JOST Werke SE, sagt: "Unsere operative und finanzielle Entwicklung im 1. Quartal 2025 war vielversprechend. Hyva hat bereits zwei Monate nach der Konsolidierung einen positiven Beitrag zum bereinigten Ergebnis nach Steuern erwirtschaftet. Das hat uns dabei unterstützt, den Leverage trotz des nach wie vor anspruchsvollen Marktumfelds unter der Marke von 2,5x zu halten. Wir werden daran anknüpfen, die identifizierten Synergien heben und die Entschuldung des Konzerns schnell vorantreiben."



Ausblick bestätigt

In Anbetracht des bisherigen Geschäftsverlaufs und basierend auf den aktuellen Markterwartungen bestätigt JOST seinen Ausblick, dass der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2025 um 50 % bis 60 % gegenüber 2024 stark steigen wird (2024: 1.069,4 Mio. EUR). Das erwartete Wachstum wird im Wesentlichen durch die Konsolidierung der zum 1. Februar 2025 übernommenen Hyva Gruppe unterstützt.

Das bereinigte EBIT soll 2025 um 25 % bis 30 % gegenüber dem Vorjahr steigen (2024: 113,0 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA soll ebenfalls um 25 % bis 30 % gegenüber 2024 wachsen (2024: 148,1 Mio. EUR).

Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass sich die konjunkturelle Lage in unseren wichtigsten Märkten nicht unerwartet verschlechtert und dass sich die anhaltenden geopolitischen Konflikte nicht überregional ausweiten.

Der Zwischenbericht für das 1. Quartal 2025 steht unter http://ir.jost-world.com/berichte zur Verfügung. Die begleitende virtuelle Konferenz wird am 15. Mai 2025 um 10:00 Uhr MESZ stattfinden. Nach der Konferenz steht die Aufzeichnung auf der Website von JOST zur Verfügung ( http://ir.jost-world.com ).

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 7.000 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

