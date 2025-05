EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

15.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 16. Mai 2025 um 11:30 Uhr an Informationen des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 und zur zukünftigen Geschäftsentwicklung

Online-Präsentation via Webcast für Aktionäre, Pressevertreter und Analysten Dillingen / Saar, 15. Mai 2025 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) lädt interessierte Investoren, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 zur Online-Präsentation des Vorstands ein. Im Webcast geben CEO Pascal Klein und CFO Kai Winkelmann einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2024 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben. Eckdaten des Pyrum-Webcasts Freitag, 16. Mai 2025

Beginn: 11:30 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Sprache: Englisch

Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/b2448138-0c33-47ab-a20c-8302be373437

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und forscht stetig danach, neue Abfallströme zu recyceln. www.pyrum.net

Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



