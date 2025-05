Heute wird die Zuversicht der Anleger und mit ihr der DAX auf die Probe gestellt, wenn es darum geht, das Niveau des ehemaligen Rekordhochs bei gut 23.450 Punkten zu verteidigen. Eine Stunde vor Handelsbeginn notiert der Index knapp darunter. Kommen nun abermals Käufer in den Markt, könnte die Rally weitergehen. Setzen Gewinnmitnahmen ein, droht das vorläufige Ende der V-förmigen Erholung seit dem Zoll-Crash.

Hilfe für die Entscheidung kommt heute Nachmittag aus den USA in Form der Einzelhandelsdaten. Gerade sie könnten entweder die inzwischen wieder hohen Bewertungen der Aktien rechtfertigen oder eben auch widerlegen. Die Zahlen werden ein weiteres Stimmungsbild in der durch Zölle verzerrten Konsumlandschaft der Vereinigten Staaten zeichnen. Bislang geben die Wirtschaftsdaten aus den USA Donald Trump grünes Licht für eine Fortsetzung des politischen Drucks in der Handelspolitik. Die Rezessionsgefahren haben spürbar nachgelassen.

Der Goldpreis kommt unter die Räder. Die wachsende Lust der Anleger auf das Risiko vertreibt viele aus dem sicheren Hafen. Gold bildet technisch eine obere Trendwende aus, nachdem der Preis zuletzt bis auf 3.500 Dollar gestiegen war. Sollte die Aktienrally an der Wall Street anhalten, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen und Gold in den kommenden Tagen die 3000-Dollar-Marke testen. Die einen nehmen Gewinne nach der Rally mit, andere schichten Geld aus dem Gold in Aktien um. Der Effekt aus beidem lässt den Goldpreis dynamisch fallen.

Die Allianz schüttelt das volatile Marktumfeld ab und demonstriert die Art von Resilienz, die ein 20-Jahres-Hoch in der Aktie fordert. Die anhaltende Kapitalstärke und das klar bekräftigte Jahresziel zeigen, dass der Versicherer den Balanceakt zwischen Risiko und Wachstum erfolgreich meistert. Das einzige Haar in der Suppe ist der operative Gewinn aus dem Schaden/Unfall-Geschäft. Er hat die Erwartungen nicht ganz erfüllt.

