LONDON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Großbritanniens hat zum Start ins neue Jahr Fahrt aufgenommen. Im ersten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent gestiegen sein, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten für die drei Monate bis Ende März mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Zum Wachstum trugen am Jahresanfang der große Dienstleistungsbereich als auch die Industrie bei. Das Baugewerbe kam hingegen nicht vom Fleck.

Zuletzt schwächelte die Industrie aber etwas. Ihre Produktion sank im März im Jahresvergleich etwas./mis/stk