Begleitet von OMR-Gründer Philipp Westermeyer unternahm ich neulich eine Reise in Vergangenheit und Gegenwart. Ein spannendes Experiment. Kommen Sie gern dazu!Eine Reise in die Vergangenheit. Spannend. Macht nachdenklich. Wühlt ein wenig auf. Macht dir klar, du bist keine 30 mehr. Zeigt aber auch: Du hast deine Zeit in den letzten Jahren nicht nur verplempert. Das eine oder andere hat geklappt. Manches sogar richtig gut. Genug ging auch schief. Auch mal so richtig. Hohe Volatilität zu manchen Zeiten. ...

